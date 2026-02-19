Col Celtic che rimane nella confusione più totale sportiva e dirigenziale, i tifosi invocano il ritorno del tecnico bi-campione di Scozia: tuttavia, l'ex tecnico del Tottenham non sembra interessato a tornare al momento

Pietro Rusconi Redattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 20:22)

Ange Postecoglou torna a parlare dopo l'ultima fallimentare esperienza col Nottingham Forest. Il tecnico australiano, dopo il glorioso addio al Tottenham, ha assunto il difficile incarico del post Espirito Santo agli inizi di settembre. Tuttavia, il suo percorso con il Forest è durato solo 8 partite, per via dei pessimi risultati conseguiti: 0 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Questo degradante mese svolto al servizio di Marinakis e il 17esimo posto raggiunto con gli spurs lo scorso anno (nonostante la prima coppa europea vinta nella storia del club londinese), hanno contribuito ad alimentare una narrazione di mediocrità attorno all'ex CT australiano.

Tuttavia, c'è stato un tempo in cui big Ange ha conquistato in maniera decisiva il cuore della propria tifoseria. Tra il 2021 e il 2023 Ange Postecoglou ha allenato il Celtic, vincendo 5 trofei e lasciando un grandissimo ricordo. La situazione nel club scozzese attualmente non è delle più chiare e definite (al quarto cambio e terzo allenatore in stagione) e molti auspicano un ritorno del detentore dell'ultima EL fra le fila del Celtic. A proposito di questi rumors ha parlato proprio l'ex spurs nel podcast "Stick to Football".

Ange Postecoglou sul ritorno al Celtic — Il mister australiano ha così parlato della sua prima esperienza coi Celts: "Amavo il Celtic, è una squadra di calcio meravigliosa e se fossi stato più giovane probabilmente sarei rimasto più a lungo, per circa 3-4 anni. Avremmo potuto fare progressi in Europa, ma all'epoca ci avevo messo molto tempo per arrivare a questo livello e la possibilità di unirmi al Tottenham era troppo allettante".

Sulle voci di un suo possibile comeback, il 2 volte vincitore della Scottish Premiership si è espresso così: "Per quanto riguarda il ritorno non ci sono possibilità, non credo che sia ancora il momento per questa fase della mia carriera. Qualunque sarà il mio prossimo passo, sarà qualcosa di nuovo. Ciò non indebolisce e diminuisce l'affetto che provo verso il club e i suoi tifosi".