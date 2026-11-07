Il Tottenham ha intenzione di allontanare dal proprio stadio un giornalista della ESPN indigesto. In base ai video di cui dispone il club londinese, il reporter avrebbe inneggiato e fomentato cori anti-Spurs. In generale, la sua condotta non è particolarmente gradita ai londinesi che ne contestano, ora, la presenza nelle proprie partite.

Tottenham, reclamo contro il giornalista ESPN. Poi le scuse: "Il mio un coro denigratorio"

È il Times ad informarci a riguardo della volontà espressa dal club londinese. Il Tottenham desidera fortemente che il giornalista non presenzi più alle proprie partite, risultando ora più che mai. Stiamo parlando del signor, le cui interviste a Roberto De Zerbi , oltreché ai suoi giocatori, unite ai recenti cori di cui sopra hanno mandatoil Tottenham. Nel derby londinese tra Arsenal e Spurs, il giornalista ha chiaramente preso parte agli incitamenti di odio verso la formazione di De Zerbi.

Non manca, a tal proposito, il video che può testimoniare quanto accaduto durante il match. Rimosse le riprese, Castelo-Branco ha preferito chiedere scusa al Tottenham, riconoscendo di aver sbagliato. Il giornalista lavora per ESPN Brasile e i londinesi hanno avanzato reclamo alla Premier League perché non si ripresenti alle loro gare. Ovviamente non è detto che il reclamo venga accolto.

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Proprio al Times, il reporter ha fatto marcia indietro: "". E, ancora: "Visto il ruolo che rivesto di corrispondente nel Regno Unito, so di aver commesso un errore. [...] ESPN ha ricevuto l'informazione per la quale il club avrebbe fatto reclamo alla Premier League e abbiamo accettato di rimuovere il video [...]". Il giornalista avrebbe anche inviato personalmente una mail di scuse al club.