La Premier League torna protagonista nel weekend tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre con una nona giornata che promette spettacolo, grandi sfide e punti pesantissimi sia nella corsa al titolo che nella lotta per la salvezza.

Premier League: ad Anfield punti pesantissimi in palio

Sarà ancora City- Brighton, e a Londra gli Spurs aspettano il Palace

Il big match è senza dubbio, in programma domenica ad. I Gunners cercano un risultato importante per continuare a tenere il passo dele dimenticare in fretta l'eliminazione dalla, mentre i Reds vogliono sfruttare il fattore campo per rilanciarsi nelle zone nobili della classifica. Il programma si apre sabato con un'altra sfida dal grande fascino:. Asi affrontano due delle squadre più prestigiose del calcio inglese, entrambe chiamate a trovare continuità in una stagione particolarmente competitiva.Occhi puntati anche sul, impegnato all'contro il. La formazione divuole difendere il primato, ma dovrà fare attenzione a un avversario capace di mettere in difficoltà anche le grandi. E i Seagulls in Coppa di Lega ha già dto filo da torcere al City che è riuscito a passare il turno solo ai rigori. A, ilospita ilin un derby che si preannuncia interessante. Gli Spurs cercano punti preziosi davanti ai propri tifosi, mentre le Eagles vogliono reagire alla recente sconfitta contro ile dare continuità al passaggio del turno di

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, osserva il campo al termine della partita del terzo turno di Carabao Cup tra Liverpool e Tottenham Hotspur, disputata ad Anfield il 15 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Completano il programma del sabato Bournemouth-Leeds, Brentford-Nottingham Forest, Coventry-Sunderland, Hull-Ipswich e Aston Villa-Fulham. La giornata si chiuderà lunedì sera con Newcastle-Everton al St James' Park, una sfida importante per le ambizioni delle due formazioni. Dieci partite, diversi scontri diretti e una classifica ancora tutta da scrivere: la Premier League si prepara a un altro fine settimana ricco di emozioni.