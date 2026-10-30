Premier League: nel prossimo turno l'Arsenal sarà di scena nella tana del Liverpool, per il City c'è ancora il Brighton e a Stamford Birdge Carrick si gioca la panchina
La Premier League torna protagonista nel weekend tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre con una nona giornata che promette spettacolo, grandi sfide e punti pesantissimi sia nella corsa al titolo che nella lotta per la salvezza.
Premier League: ad Anfield punti pesantissimi in palioIl big match è senza dubbio Liverpool-Arsenal, in programma domenica ad Anfield. I Gunners cercano un risultato importante per continuare a tenere il passo del Manchester City e dimenticare in fretta l'eliminazione dalla Carabao Cup, mentre i Reds vogliono sfruttare il fattore campo per rilanciarsi nelle zone nobili della classifica. Il programma si apre sabato con un'altra sfida dal grande fascino: Chelsea-Manchester United. A Stamford Bridge si affrontano due delle squadre più prestigiose del calcio inglese, entrambe chiamate a trovare continuità in una stagione particolarmente competitiva.
Sarà ancora City- Brighton, e a Londra gli Spurs aspettano il PalaceOcchi puntati anche sul Manchester City, impegnato all'Etihad contro il Brighton. La formazione di Maresca vuole difendere il primato, ma dovrà fare attenzione a un avversario capace di mettere in difficoltà anche le grandi. E i Seagulls in Coppa di Lega ha già dto filo da torcere al City che è riuscito a passare il turno solo ai rigori. A Londra, il Tottenham ospita il Crystal Palace in un derby che si preannuncia interessante. Gli Spurs cercano punti preziosi davanti ai propri tifosi, mentre le Eagles vogliono reagire alla recente sconfitta contro il Newcastle e dare continuità al passaggio del turno di Carabao Cup.
Completano il programma del sabato Bournemouth-Leeds, Brentford-Nottingham Forest, Coventry-Sunderland, Hull-Ipswich e Aston Villa-Fulham. La giornata si chiuderà lunedì sera con Newcastle-Everton al St James' Park, una sfida importante per le ambizioni delle due formazioni. Dieci partite, diversi scontri diretti e una classifica ancora tutta da scrivere: la Premier League si prepara a un altro fine settimana ricco di emozioni.
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