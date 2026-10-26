Mentre i Reds risalgono la classifica, l'ex Leverkusen presenta ancora qualche problema in campo: Iraola confida di recuperare l'investimento da oltre 100 milioni

Pietro Rusconi
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Il Liverpool sta finalmente trovando continuità sotto la guida di Andoni Iraola. I Reds, complice un deludente quinte posto finale nella passata Premier League, avevano deciso di esonerare l'ex iridato Arne Slot, reo di non aver saputo amalgamare bene i nuovi esosi acquisti. Nell'estate 2025 erano arrivati Alexander Isak per 135 milioni di euro, Ekitike per 95, Kerkez per quasi 50, Frimpong per 40, l'italiano Leoni per 35 e infine la stella della Bundesliga Florian Wirtz.

Il trequartista ex Leverkusen è stato pagato 125 milioni di euro: una cifra consona al talento più grande della schiacciasassi di Xabi Alonso e protagonista di un ottimo Europeo nel 2024. Tuttavia, tra errori tattici e problemi fisici, nessuno di questi giocatori ha saputo esprimere il proprio massimo nella stagione appena trascorsa. Eppure, con l'arrivo del tecnico basco, ad esclusione di Frimpong e Leoni complici i frequenti infortuni, la fase offensiva è decisamente migliorata, soprattutto a partire dal costoso duo.
Liverpool v Brighton &amp; Hove Albion - Premier League 2026/27

Wirtz risponde a Carragher

Se Isak sembra aver totalmente recuperato la sua dimensione di bomber implacabile (7 partite in Premier League e 6 reti), Wirtz sembrerebbe avere ancora qualche problema di collocazione tattica. Nonostante una sosta nazionali incoraggiante col nuovo tecnico Jürgen Klopp, il trequartista è ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale nel campionato inglese con il Liverpool. L'aveva trovato durante la complicata partita col Brighton, ma alla fine la rete è stata giudicata come un autogol di Pascal Groß.

Liverpool v Brighton &amp; Hove Albion - Premier League 2026/27
LIVERPOOL, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Lewis Dunk del Brighton & Hove Albion contende il pallone a Florian Wirtz del Liverpool durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Brighton & Hove Albion, disputata ad Anfield il 25 ottobre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Nonostante il suo livello si sia alzato, esistono ancora alcune voci critiche su di lui, come quella dell'ex giocatore dei Reds, Jamie Carragher: "Non fa abbastanza per la squadra allo stato attuale delle cose. Per me è insensato che giochi al posto di Gravenberch, non dovrebbe proprio essere negli undici iniziali". Tuttavia, Wirtz non ha voluto rimanere in silenzio dopo le dichiarazioni dell'ex centrocampista britannico, a cui ha risposto direttamente a BBC Sport dopo la sfida col Brighton: "Magari c'è tutta questa attenzione su di me solo perché sono un ragazzo interessante... Non mi dà fastidio se qualcuno giudica le mie partite, è il loro lavoro. Il mio unico obiettivo è giocare a calcio".

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