Mentre i Reds risalgono la classifica, l'ex Leverkusen presenta ancora qualche problema in campo: Iraola confida di recuperare l'investimento da oltre 100 milioni
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Il Liverpool sta finalmente trovando continuità sotto la guida di Andoni Iraola. I Reds, complice un deludente quinte posto finale nella passata Premier League, avevano deciso di esonerare l'ex iridato Arne Slot, reo di non aver saputo amalgamare bene i nuovi esosi acquisti. Nell'estate 2025 erano arrivati Alexander Isak per 135 milioni di euro, Ekitike per 95, Kerkez per quasi 50, Frimpong per 40, l'italiano Leoni per 35 e infine la stella della Bundesliga Florian Wirtz.Il trequartista ex Leverkusen è stato pagato 125 milioni di euro: una cifra consona al talento più grande della schiacciasassi di Xabi Alonso e protagonista di un ottimo Europeo nel 2024. Tuttavia, tra errori tattici e problemi fisici, nessuno di questi giocatori ha saputo esprimere il proprio massimo nella stagione appena trascorsa. Eppure, con l'arrivo del tecnico basco, ad esclusione di Frimpong e Leoni complici i frequenti infortuni, la fase offensiva è decisamente migliorata, soprattutto a partire dal costoso duo.
Wirtz risponde a CarragherSe Isak sembra aver totalmente recuperato la sua dimensione di bomber implacabile (7 partite in Premier League e 6 reti), Wirtz sembrerebbe avere ancora qualche problema di collocazione tattica. Nonostante una sosta nazionali incoraggiante col nuovo tecnico Jürgen Klopp, il trequartista è ancora alla ricerca del suo primo gol stagionale nel campionato inglese con il Liverpool. L'aveva trovato durante la complicata partita col Brighton, ma alla fine la rete è stata giudicata come un autogol di Pascal Groß.
Nonostante il suo livello si sia alzato, esistono ancora alcune voci critiche su di lui, come quella dell'ex giocatore dei Reds, Jamie Carragher: "Non fa abbastanza per la squadra allo stato attuale delle cose. Per me è insensato che giochi al posto di Gravenberch, non dovrebbe proprio essere negli undici iniziali". Tuttavia, Wirtz non ha voluto rimanere in silenzio dopo le dichiarazioni dell'ex centrocampista britannico, a cui ha risposto direttamente a BBC Sport dopo la sfida col Brighton: "Magari c'è tutta questa attenzione su di me solo perché sono un ragazzo interessante... Non mi dà fastidio se qualcuno giudica le mie partite, è il loro lavoro. Il mio unico obiettivo è giocare a calcio".
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