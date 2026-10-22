Nella partita di martedì sera contro il Barcellona, il Psg ha dovuto fare i conti con tre infortuni importanti tra o quali figura anche quello di Ousmane Dembélé. Infatti, durante l'incontro valevole per la terza giornata della League Phase della Champions League 2026/2027, oltre all'attaccante francese anche Kvicha Kvaratskhelia e Marquinhos hanno lasciato il campo per problemi fisici. A differenza del georgiano, il quale ha riportato la rottura del legamento crociato e ha terminato la propria stagione, il difensore e l'attaccante hanno riportato lesioni alla coscia. Di conseguenza, saranno indisponibili per alcune settimane col francese che rischia di non ricevere la convocazione da parte della Nazionale Francese per la sosta di novembre.

Psg, Dembélé indisponibile per tre settimane: Nazionale in dubbio

👀 Un coup d'œil au classement de la @ChampionsLeague après la troisième journée !#UCL pic.twitter.com/S7PsVhCRlW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 22, 2026

Gioie e dolori per il Paris Saint-Germain dinella giornata di martedì. I Campioni d'Europa hanno giocato contro il Barcellona tra le mura amiche del Parco dei Principi in occasione del terzo turno della massima competizione europea. La squadra che milita inha vintocontro il club allenato dae, grazie a questo risultato, sono acon nove punti ottenuti su nove disponibili. Tuttavia, il big match contro i Blaugrana ha portato anche cattive notizie tra le fila del Psg dato che tra calciatori molto importanti si sono infortunati.Quella più grave riguarda l'exKvara che, essendosi rotto il legemanto del crociato, ha terminato in anticipo la stagione. Nello stesso momento in cui il georgiano ha lasciato il campo è uscito anche Marquinhos per un problema alla coscia. Tuttavia, Al 20' della sfida contro il Barcellona, Luis Enrique ha dovuto utilizzare il primo slot per le sostituzioni a causa dell'infortunio di Dembélé, il quale si è fatto male alla cosciamentre a seguito di uno

Parigi, Francia - 20 ottobre 2026: Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain reagisce dopo la sostituzione per infortunio durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e Barcelona al Parc des Princes. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Nelle ultime ore, il sito francese RMC Sport ha riportato che il vincitore del Pallone d'Oro dello scorso anno non potrà scendere in campo per tre settimane, quindi quasi fino alla metà del mese di novembre. Proprio nel periodo in cui l'attaccante potrebbe tornare a disposizione, avrà luogo la sosta delle Nazionali durante la quale la Francia di Zinedine Zidane sfiderà Italia e Turchia negli ultimi due match dei gironi di Nations League. Ad oggi, quindi, la convocazione di Dembélé è in dubbio.