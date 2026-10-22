Si ferma il vincitore del Pallone d'Oro 2025
"Massacro alla parigina": il Barcellona contesta la coreografia del Psg
Nella partita di martedì sera contro il Barcellona, il Psg ha dovuto fare i conti con tre infortuni importanti tra o quali figura anche quello di Ousmane Dembélé. Infatti, durante l'incontro valevole per la terza giornata della League Phase della Champions League 2026/2027, oltre all'attaccante francese anche Kvicha Kvaratskhelia e Marquinhos hanno lasciato il campo per problemi fisici. A differenza del georgiano, il quale ha riportato la rottura del legamento crociato e ha terminato la propria stagione, il difensore e l'attaccante hanno riportato lesioni alla coscia. Di conseguenza, saranno indisponibili per alcune settimane col francese che rischia di non ricevere la convocazione da parte della Nazionale Francese per la sosta di novembre.
Psg, Dembélé indisponibile per tre settimane: Nazionale in dubbioGioie e dolori per il Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella giornata di martedì. I Campioni d'Europa hanno giocato contro il Barcellona tra le mura amiche del Parco dei Principi in occasione del terzo turno della massima competizione europea. La squadra che milita in Ligue 1 ha vinto 4-2 contro il club allenato da Hansi Flick e, grazie a questo risultato, sono a punteggio pieno con nove punti ottenuti su nove disponibili. Tuttavia, il big match contro i Blaugrana ha portato anche cattive notizie tra le fila del Psg dato che tra calciatori molto importanti si sono infortunati.
Nelle ultime ore, il sito francese RMC Sport ha riportato che il vincitore del Pallone d'Oro dello scorso anno non potrà scendere in campo per tre settimane, quindi quasi fino alla metà del mese di novembre. Proprio nel periodo in cui l'attaccante potrebbe tornare a disposizione, avrà luogo la sosta delle Nazionali durante la quale la Francia di Zinedine Zidane sfiderà Italia e Turchia negli ultimi due match dei gironi di Nations League. Ad oggi, quindi, la convocazione di Dembélé è in dubbio.
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