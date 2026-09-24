Il centrocampista del PSG non è nelle lista per caso: il numero di titoli vinti potrebbe pesare nella classifica finale
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La Spagna si prepara a giocare la prima sfida di Nations League contro l'Inghilterra, in programma per sabato 26 settembre alle ore 20:45. La nazionale iberica sta vivendo uno dei cicli più importanti della sua storia. L'arrivo sulla panchina di Luis de la Fuente ha ridato vita ad una nazionale che sembrava aver perso la magia tattica del 2010. Con Vincente del Bosque, aiutato dal lavoro precedente di Luis Aragones, le Furie Rosse avevano raggiunto un livello mai toccato nella propria storia e di cui solo pochissime altre squadre sono state capaci. 3 trofei tra 2008 e 2012, corrispondenti a 2 Europei e soprattutto a 1 Mondiale.
Il contesto domestico, dominato dai dettami tattici del tiki-taka del Barcellona di Pep Guardiola, aveva dato una forte spinta e aveva valorizzato molti elementi della rosa spagnola. Con l'arrivo del tecnico federale, anche l'attuale selezione iberica sembra sull'orlo di iniziare un vero e proprio ciclo glorioso.
Fabian Ruiz non si nascondeLa Spagna di Luis de la Fuente ha già portato a casa 2 dei 3 trofei conquistati da Del Bosque. Il dominio incontrastato a Euro 2024 ha avuto seguito con l'altrettanto dominato Mondiale centro-nord-americano. La finale vinta grazie alla rete di Ferran Torres ha contribuito a consolidare la legacy di alcuni giocatori già parte della rosa nel '24 come Rodri (Pallone d'oro della competizione), Unai Simon in porta, il top player Lamine Yamal e il centrocampista ex Napoli Fabian Ruiz. Il giocatore del PSG ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, anche e soprattutto grazie all'operato del tecnico Luis Enrique.
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