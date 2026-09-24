La Spagna si prepara a giocare la prima sfida di Nations League contro l'Inghilterra, in programma per sabato 26 settembre alle ore 20:45. La nazionale iberica sta vivendo uno dei cicli più importanti della sua storia. L'arrivo sulla panchina di Luis de la Fuente ha ridato vita ad una nazionale che sembrava aver perso la magia tattica del 2010. Con Vincente del Bosque, aiutato dal lavoro precedente di Luis Aragones, le Furie Rosse avevano raggiunto un livello mai toccato nella propria storia e di cui solo pochissime altre squadre sono state capaci. 3 trofei tra 2008 e 2012, corrispondenti a 2 Europei e soprattutto a 1 Mondiale.

PARIGI, FRANCIA - 9 SETTEMBRE: Fabian Ruiz del PSG controlla il pallone durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e SK Slovan Bratislava al Parc des Princes, il 9 settembre 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il contesto domestico, dominato dai dettami tattici del tiki-taka del Barcellona di Pep Guardiola, aveva dato una forte spinta e aveva valorizzato molti elementi della rosa spagnola. Con l'arrivo del tecnico federale, anche l'attuale selezione iberica sembra sull'orlo di iniziare un vero e proprio ciclo glorioso.

Fabian Ruiz non si nasconde

🚨🚨🎙️| Fabián Ruiz on the Ballon d'Or:



"I am the player who has won the 𝐌𝐎𝐒𝐓 titles." 🏆 pic.twitter.com/1upFcSbsd7 — CentreGoals. (@centregoals) September 23, 2026