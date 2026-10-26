Il presidente del Paris Saint-Germain seguirà la sfida contro il Lione al Parco dei Principi e non sarà presente a Londra durante la cerimonia del Pallone d'Oro.
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Lunedì 26 ottobre a Londra si terrà la 70ª edizione del Pallone d'Oro, una delle cerimonie più attese nel panorama calcistico internazionale, organizzata da France Football per celebrare i migliori giocatori della stagione e riunire i principali protagonisti del calcio mondiale.
Tra le assenze più significative ci sarà quella di Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, che ha deciso di non partecipare alla serata londinese per restare a Parigi e seguire la sua squadra nella sfida di Ligue 1 contro il Lione, in programma al Parco dei Principi nella stessa serata.
Pallone d'Oro, al-Khelaifi sceglie il Parco dei Principi
La decisione del presidente parigino si inserisce in una serata particolare per il club francese, costretto a dividere la propria attenzione tra la cerimonia londinese e l'impegno in campionato. La sfida contro il Lione, inizialmente prevista per domenica 25 ottobre, è stata infatti spostata a lunedì sera, facendo coincidere la partita con la premiazione organizzata da France Football. Il PSG scenderà in campo alle 20:30, mentre la cerimonia del Pallone d'Oro prenderà il via a Londra alle 21:00.
Secondo quanto riportato dalla stampa francese, al-Khelaifi sarà dunque presente al Parco dei Principi per sostenere la squadra di Luis Enrique, rinunciando alla cerimonia. Una scelta che porta il numero uno del club parigino a dare priorità agli impegni della squadra, proprio mentre nella capitale inglese si riuniranno alcuni dei principali protagonisti del calcio internazionale.
Anche diversi giocatori del PSG saranno assenti alla cerimonia a causa dell’impegno in campionato contro il Lione, tra questi figurano alcuni dei calciatori inseriti nella lista dei candidati al premio, come Achraf Hakimi, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz e Willian Pacho, oltre a Khvicha Kvaratskhelia, che non prenderà parte alla serata londinese a causa del grave infortunio che lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.
Ousmane Dembélé sarà dunque l’unico rappresentante del Paris Saint-Germain alla cerimonia del Pallone d’Oro, con l’attaccante francese che si presenterà all’appuntamento da ultimo vincitore del prestigioso riconoscimento individuale.
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