Lunedì 26 ottobre a Londra si terrà la 70ª edizione del Pallone d'Oro, una delle cerimonie più attese nel panorama calcistico internazionale, organizzata da France Football per celebrare i migliori giocatori della stagione e riunire i principali protagonisti del calcio mondiale.

Tra le assenze più significative ci sarà quella di Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, che ha deciso di non partecipare alla serata londinese per restare a Parigi e seguire la sua squadra nella sfida di Ligue 1 contro il Lione, in programma al Parco dei Principi nella stessa serata.

Pallone d'Oro, al-Khelaifi sceglie il Parco dei Principi

La decisione del presidente parigino si inserisce in una serata particolare per il club francese, costretto a dividere la propria attenzione tra la cerimonia londinese e l'impegno in campionato. La sfida contro il Lione, inizialmente prevista per domenica 25 ottobre, è stata infatti spostata a lunedì sera, facendo coincidere la partita con la premiazione organizzata da France Football. Il PSG scenderà in campo alle 20:30, mentre la cerimonia del Pallone d'Oro prenderà il via a Londra alle 21:00.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, al-Khelaifi sarà dunque presente al Parco dei Principi per sostenere la squadra di Luis Enrique, rinunciando alla cerimonia. Una scelta che porta il numero uno del club parigino a dare priorità agli impegni della squadra, proprio mentre nella capitale inglese si riuniranno alcuni dei principali protagonisti del calcio internazionale.

🚨🚨 NASSER AL-KHELAÏFI 🇶🇦 SERA AU PARC DES PRINCES CE SOIR POUR PSG-OL !!! ❤️💙



Il sera ABSENT de la cérémonie du #BallonDor. ❌



🗞️ @ArthurPerrot pic.twitter.com/D4zylVOBSi — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2026

Anche diversi giocatori del PSG saranno assenti alla cerimonia a causa dell’impegno in campionato contro il Lione, tra questi figurano alcuni dei calciatori inseriti nella lista dei candidati al premio, come Achraf Hakimi, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz e Willian Pacho, oltre a Khvicha Kvaratskhelia, che non prenderà parte alla serata londinese a causa del grave infortunio che lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

PARIGI, FRANCIA - 20 OTTOBRE: Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain, viene accompagnato fuori dal campo dallo staff medico dopo aver subito un infortunio durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e FC Barcellona, ​​disputata al Parc des Princes il 20 ottobre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Ousmane Dembélé sarà dunque l’unico rappresentante del Paris Saint-Germain alla cerimonia del Pallone d’Oro, con l’attaccante francese che si presenterà all’appuntamento da ultimo vincitore del prestigioso riconoscimento individuale.