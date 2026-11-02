Oltre alla sconfitta, la gara di ieri del Racing Santander ha portato anche un'altra brutta notizia e riguarda Alvaro Mantilla. Infatti, il club spagnolo ha perso 0-3 tra le mura amiche del Campos de Sport contro il Real Madrid nel match valevole per l'undicesima giornata della Liga 2026/2027. Inoltre, i padroni di casa hanno dovuto effettuare un cambio al minuto 29 dell'incontro a causa del problema fisico che il già menzionato difensore ha riportato. Questa mattina, il calciatore nato nel 2000 ha svolto delle visite mediche per capire l'entità dell'infortunio. Purtroppo per la neopromossa, l'esito è quello dei peggiori dato che si tratta della rottura del crociato. Di conseguenza, Mantilla non sarà più a disposizione dell'allenatore José Alberto Lopez fino al termine della stagione

Stagione finita per Mantilla: il comunicato del Racing Santander

No hay duda de que seguirás contagiando al resto de tus compañeros con tu garra y sentimiento racinguista. Eres uno de nuestros capitanes y volverás más fuerte que nunca. ¡Mucho ánimo, Manti! 🫂💚 pic.twitter.com/IfDH64Dei4 — Real Racing Club (@realracingclub) November 2, 2026

Nelle ultime ore, la squadra spagnola ha diramato ilcon il quale ha annunciato la brutta notizia riguardante il proprio giocatore. Di seguito, l'annuncio sul sito: "Il difensore del Racing Álvaro Mantilla ha riportato ladeldel. Il giocatore, che era stato costretto a uscire dal campo nel primo tempo della partita di ieri contro il Real Madrid al Campos de Sport, si è sottoposto questa mattina a esami diagnostici per immagini, necessari per la stesura del referto medico fornito dall'ASISA, il servizio sanitario del club. Mantilla si sottoporrà a unnei prossimi giorni, ma la stagione 2026/27 non è ancora finita per uno dei capitani biancoverdi, che continuerà a svolgere un ruolo importante come leader nello spogliatoio del Racing".In questo modo, il club della massima divisione spagnola ha perso uno dei suoi elementi importanti in campo. Allo stesso tempo, però, i Verdiblancos hanno annunciato che l'annata del calciatore non è del tutto finita. Mantilla, infatti, è uno deidella squadra e ha intenzione di continuare ad essere undelloanche se non potrà scendere in campo per il resto dell'annata. In questo momento, il Racing Santander occupa laposizione in classifica conpunti collezionati e, ovviamente, l'obiettivo principale resta la