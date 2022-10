Rafa Silva, problemi con il Ct: è l’uomo del momento in Portogallo, ma niente Mondiali…

Una delle leggende della Nazionale portoghese ha chiesto pubblicamente al ct Fernando Santos e all’attaccante del Benfica di risolvere i loro problemi in vista della Coppa del Mondo

Davide Capano

Rafa Silva, attaccante portoghese del Benfica, sta vivendo il momento migliore della carriera calcistica. Di recente il 29enne si è distinto nella sfida contro la Juventus per aver segnato una doppietta che ha lasciato la Vecchia Signora fuori dalla Champions League.

E sabato ha segnato anche nel 5-0 contro il Chaves in campionato.

(Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Tuttavia, i suoi problemi con il commissario tecnico della Nazionale, Fernando Santos, fanno pensare che non andrà al Mondiale in Qatar. Sarebbe un colpo basso per un Portogallo che cercherà di essere una delle sorprese della manifestazione ormai alle porte, considerando anche l’infortunio di Diogo Jota del Liverpool.

(Photo by Octavio Passos/Getty Images)

Una leggenda della selezione lusitana come Paulo Futre ha chiesto pubblicamente, tramite un video sui suoi social, che entrambi si riconciliassero per il bene del Paese: “Non so cosa sia successo, ma nessuno dei 32 allenatori che sono in Coppa del Mondo lascerebbe fuori un giocatore nello stato in cui è Rafa”.

Mandatory Credit: Clive Brunskill/Allsport

“So anche che nessun giocatore professionista vuole restare a casa con un Mondiale. Da qui, da ex capitano, chiedo che cerchino di appianare i problemi che hanno. Fatelo per il Portogallo, per il nostro Paese”, ha aggiunto l’ex Sporting Lisbona, Porto, Benfica, Olympique Marsiglia, Reggiana, Milan, West Ham e Yokohama Flügels.