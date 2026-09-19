Raheem Sterling ha ammesso le proprie responsabilità davanti al tribunale di Basingstoke per l'incidente avvenuto lo scorso 28 maggio. L'ex nazionale inglese era alla guida della sua Lamborghini Urus quando si è schiantato contro una struttura laterale dopo aver percorso diverse strade in modo pericoloso. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente e non ci sono stati feriti. Sterling, 31 anni, si è dichiarato colpevole di guida pericolosa, possesso di protossido d'azoto destinato all'inalazione e mancata fornitura di un campione alla polizia.

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La Lamborghini zigzagava tra le corsie

Durante l'udienza sono stati illustrati diversi elementi raccolti dagli investigatori. Alcuni automobilisti avevano chiamato la polizia dopo aver visto la Lamborghini procedere in maniera irregolare durante l'ora di punta. Le immagini registrate da una dash-cam hanno mostrato il veicolo cambiare ripetutamente corsia e procedere, arrivando quasi a colpire lo spartitraffico.

Un testimone ha inoltre riferito di aver visto Sterling utilizzare un palloncino mentre era al volante. Successivamente il mezzo è uscito dalla carreggiata e ha urtato un cartello o un cancello metallico, riportando danni alle quattro ruote.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 8 FEBBRAIO: Raheem Sterling del Liverpool festeggia il quinto gol segnato durante la partita di Barclays Premier League tra Liverpool e Arsenal ad Anfield, l'8 febbraio 2014 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

La sentenza arriverà a novembre

La vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa. Sterling è stato interdetto provvisoriamente dalla guida ed è stato rilasciato su cauzione senza condizioni. Il giudice ha disposto la preparazione di una relazione prima della prossima udienza, fissata per il, quando verrà stabilito anche se il caso resterà davanti alla corte dei magistrati o sarà trasferito alla Crown Court, che dispone di poteri sanzionatori più ampi. L'accusa ha definito il caso appartenente alla categoria più grave di guida pericolosa, mentre la difesa ha sottolineato alcuni elementi di mitigazione e ha contestato la gravità dei danni riportati dalla vettura.