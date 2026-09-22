Da quando Hansi Flick siede sulla panchina del Barcellona, Raphinha ha conosciuto una vera e propria apoteosi. Il brasiliano è in poco tempo diventato il principale punto di riferimento nello scacchiere del tecnico tedesco: corre, dribbla, manda i compagni in porta e, soprattutto, segna... a percussione. Il suo inizio in questa stagione è a dire poco devastante: già 14 reti in sole 8 partite. Numeri semplicemente mostruosi grazie ai quali il classe '96 sta anche scalando posizioni su posizione nella classifica marcatori del club blaugrana e nel mirino ora c'è una vecchia gloria dei catalani.

Raphinha, una inarrestabile macchina da gol: Ronaldinho nel mirino

Con il suo spettacolare inizio di stagione in zona gol,

Raphinha

non solo sta infrangendo record e aspirando a diventare un contendente per la Scarpa d'Oro, ma sta anche scalando la classifica dei brasiliani con il maggior numero di gol nella storia

del Barcellona.

Il suo attuale score parla di 14 reti in 8 presenze, mai un inizio così devastante in carriera, grazie alle quali il 31 enne è arrivato a 89 reti in 185 presenze con la maglia blaugrana.

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Con questi numeri, l'exoccupa al momento il quinto posto nella classifica dei brasiliani a soli 5 lunghezze da, fermo a 94 gol in 207 presenze. Con questo andamento è più che probabile che il classe '96 non impiegherà molto tempo per superare la leggenda carioca e blaugrana e lo stesso discorso potrebbe valere pered, secondi a pari merito con 105 marcature. Più arduo, invece, sarà raggiungere il primo posto, occupato dacon 135 reti. O quantomeno in questa stagione.

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Raphinha dell'FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Raphinha si sta dimostrando una vera e propria macchina da reti. Quel numero 9 che il Barcellona stava cercando dopo l'addio di Robert Lewandowski e di Ferran Torres (ceduto al PSG). Nonostante l'arrivo di Gabriel Jesus, altro suo connazionale, il nativo di Porto Alegre non conosce proprio la parola "stop". Non si sa ancora quali saranno le scelte di Flick ma è chiaro comunque che ad un giocatore del calibro di Raphinha non si può assolutamente rinunciare.