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Raul Gonzalez è il nuovo allenatore dell'Oviedo

Raúl González è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Oviedo. Il club asturiano ha annunciato oggi l'accordo con l'ex attaccante del Real Madrid, che ha firmato un contratto fino al giugno 2028. La nomina arriva poche ore dopo la separazione da Julián Calero, sollevato dall'incarico nonostante la vittoria ottenuta sabato sul campo del Cadice. Per Raúl si tratta di una svolta importante nella carriera da allenatore: dopo aver lavorato per anni nelle giovanili del Real Madrid e aver guidato il Castilla per sei stagioni, avrà finalmente la possibilità di dirigere una prima squadra professionistica. Il suo debutto sulla panchina dell'Oviedo è già fissato: sarà sabato al Carlos Tartiere contro il Girona.

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