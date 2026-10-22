Il Real Madrid si avvicina al Clásico con fiducia e ambizioni importanti. Le quattro vittorie consecutive hanno rafforzato il morale della squadra, che ora si prepara ad affrontare il Barcellona in una partita destinata a pesare sulla corsa in campionato. Tra le file madridiste si è esposto Dean Huijsen, convinto che il gruppo debba sfruttare il momento positivo per affrontare al meglio uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Per i blancos, la sfida non rappresenta soltanto una questione di prestigio, ma è l'occasione per confermare sul campo le proprie ambizioni.

Il Real Madrid arriva al Clásico con il vento in poppa

Il, costruendo una striscia positiva che permette di guardare al prossimo impegno con maggiore sicurezza. I risultati ottenuti hanno dato fiducia al gruppo, ma contro il Barcellona sarà necessario alzare ulteriormente il livello.

"Siamo arrivati a quattro vittorie consecutive e credo che la squadra stia lavorando molto bene. Anche nell'ultimo fine settimana abbiamo offerto una prestazione convincente. Adesso vogliamo affrontare il Clásico senza timori, consapevoli che dobbiamo conquistare la vittoria. È una gara di grande importanza per noi, esattamente come lo è per loro, e mi aspetto una partita molto bella", ha proseguito il difensore.

Real Madrid, bufera social su Huijsen... che chiede scusa (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Infine, Huijsen ha evidenziato: "Il gruppo sta vivendo una fase molto positiva e il morale è alto. Abbiamo diversi giocatori che stanno attraversando un periodo di forma eccezionale e scenderemo in campo con un obiettivo ben preciso: portare a casa i tre punti".

La gestione dei momenti difficili sarà quindi uno degli aspetti decisivi. Il Real Madrid dovrà dimostrare di saper controllare la partita anche quando il Barcellona proverà a imporre il proprio gioco. La serie positiva rappresenta una base incoraggiante, ma il Clásico è una sfida particolare, nella quale il valore delle squadre si intreccia con la pressione e con la necessità di ottenere un risultato di grande peso.

Huijsen non ha dubbi: vincere è l'unica strada

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Il messaggio del difensore spagnolo è chiaro:. Il Clásico mette di fronte due rivali storiche e ogni risultato può avere conseguenze importanti sul piano sportivo e psicologico.La rivalità tra blancos e blaugrana rende ogni confronto un evento seguito in tutto il mondo. Non si tratta soltanto di conquistare tre punti, ma anche di mandare un segnale agli avversari e dimostrare di poter competere fino in fondo per gli obiettivi stagionali. In una gara simile,sono determinanti quanto il talento dei singoli giocatori.