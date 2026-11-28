L'ex bomber del Real Madrid ha fiducia nei suoi attaccanti in occasione della sfida contro il Celta Fortuna: i gol per risalire la classifica
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Non sta vivendo un momento facile Raul sulla panchina del Real Oviedo. L'ex bomber del Real Madrid è reduce da un solo successo nelle ultime cinque partite e adesso è arrivato il momento di dare una svolta alla classifica. L'occasione può arrivare lunedì contro il Celta Fortuna, anche quest'ultima non nel suo momento migliore. Una partita dove il classe '76 chiede i gol dei suoi attaccanti per ritrovare la vittoria: un qualcosa che in questa stagione si è visto molto raramente.
Raul: "Sono convinto che i gol arriveranno, creeremo occasioni per gli attaccanti"Se in carriera sei riuscito a trovare la via della rete per 448 volte allora chi meglio di te conosce il modo per spedire la palla in fondo al sacco? Raul Gonzalez Blanco è stato uno dei migliori centravanti del calcio spagnolo e mondiale. Una carriera dedicata ad un solo scopo: fare gol. Una qualità che lo ha portato a vincere tutto e che adesso sta cercando in qualche modo di trasmettere agli attaccanti del suo Real Oviedo. Soprattutto ora nel momento in cui i gol servono per risalire la classifica. Attualmente gli Oviedistas occupano l'11°posto con un vantaggio rassicurante dalla zona retrocessione ma nelle ultime 5 partite sono arrivate 1 successo, 1 pareggio e ben 3 sconfitte.
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Il suo inizio sulla panchina bianco-viola non è stato esaltante: 2 KO nelle prime 2 partite. Ma questo non spinge il 50 enne a cambiare la sua filosofia di gioco, convinto che alla fine i risultati arriveranno: "Penso di avere i giocatori giusti per il mio gioco. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra molto competitiva, molto più forte negli uno contro uno". L'occasione di ottenere la sua prima vittoria arriverà lunedì nella sfida contro il Celta Fortuna.
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