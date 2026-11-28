Non sta vivendo un momento facile Raul sulla panchina del Real Oviedo. L'ex bomber del Real Madrid è reduce da un solo successo nelle ultime cinque partite e adesso è arrivato il momento di dare una svolta alla classifica. L'occasione può arrivare lunedì contro il Celta Fortuna, anche quest'ultima non nel suo momento migliore. Una partita dove il classe '76 chiede i gol dei suoi attaccanti per ritrovare la vittoria: un qualcosa che in questa stagione si è visto molto raramente.

Raul: "Sono convinto che i gol arriveranno, creeremo occasioni per gli attaccanti"

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Se in carriera sei riuscito a trovare la via della rete per 448 volte allora chi meglio di te conosce il modo per spedire la palla in fondo al sacco? Raul Gonzalez Blanco è stato uno dei migliori centravanti del calcio spagnolo e mondiale. Una carriera dedicata ad un solo scopo: fare gol. Una qualità che lo ha portato a vincere tutto e che adesso sta cercando in qualche modo di trasmettere agli attaccanti del suo Real Oviedo. Soprattutto ora nel momento in cui i gol servono per risalire la classifica. Attualmente glioccupano l'11°posto con un vantaggio rassicurante dalla zona retrocessione ma nelle ultime 5 partite sono arrivate 1 successo, 1 pareggio e ben 3 sconfitte.Un momento complicato che non preoccupa più di tanto l'ex attaccante del, convinto che alla fine i gol arriveranno. Anche perché l'astinenza dal trovare la via della rete l'ha provata in prima persona: "Non ho segnato per 5 mesi e so bene cosa si prova - dice Raul - ma sono convinto che i gol arriveranno, anche perché creeremo occasioni per i nostri attaccanti in ogni situazione possibile". Un dato non da poco evidenzia che il Real Oviedo ha fornitoin questa stagione ma la rete è arrivata molto raramente: appena 3 volte.

MADRID, SPAGNA - 21 OTTOBRE: Raul Gonzalez del Real Madrid rimane scoraggiato dopo non essere riuscito a segnare durante la partita del girone C di Champions League tra Real Madrid e AC Milan allo Stadio Santiago Bernabeu il 21 ottobre 2009 a Madrid, Spagna. L'AC Milan ha vinto la partita 3-2. (Foto di Jasper Juinen/Getty Images)

Il suo inizio sulla panchina bianco-viola non è stato esaltante: 2 KO nelle prime 2 partite. Ma questo non spinge il 50 enne a cambiare la sua filosofia di gioco, convinto che alla fine i risultati arriveranno: "Penso di avere i giocatori giusti per il mio gioco. Dobbiamo dimostrare di essere una squadra molto competitiva, molto più forte negli uno contro uno". L'occasione di ottenere la sua prima vittoria arriverà lunedì nella sfida contro il Celta Fortuna.