Dopo i disordini e la sospensione del 10 ottobre a Vallecas, la sfida tra Rayo e Elche è stata classificata ad alto rischio
Inter, Bisseck impazzisce per il gol di Carlos Augusto in Champions
La sfida tra Rayo Vallecano ed Elche, in programma sabato alle 14:00 a Vallecas, è stata classificata ad alto rischio dal Comitato permanente della Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport. La decisione, presa venerdì mattina, è una risposta diretta al clima di tensione che da settimane divide i tifosi del club biancorosso dalla propria dirigenza. Alla base della decisione c’è quanto accaduto lo scorso 10 ottobre, quando la contestazione dei tifosi del Rayo Vallecano portò al lancio di aeroplanini di carta e palline di gomma in campo, costringendo l’arbitro a sospendere la partita.
Rayo Vallecano, il precedente del 10 ottobreLe autorità temono che episodi simili possano ripetersi anche in questa occasione, e da qui arriva quindi la decisione di alzare il livello di allerta per la gara con l’Elche. A rendere la situazione più semplice, almeno in questa occasione, riguarda il settore ospiti occupato dall'Elche: secondo quanto riporta As, saranno infatti soltanto circa 65 i tifosi attesi allo stadio. La tensione, insomma, riguarda soprattutto l’ambiente interno al Rayo Vallecano, con il pubblico di casa protagonista delle proteste contro il club. La classificazione ad alto rischio comporterà l’adozione di misure di sicurezza rafforzate, con un maggiore dispiegamento delle forze dell’ordine attorno all’impianto.
Caricamento post Instagram...
Un caso che va oltre il campoLa vicenda conferma che il malcontento dei tifosi del Rayo Vallecano non si è esaurito dopo gli incidenti di inizio mese, ma resta un tema aperto e sotto osservazione da parte delle istituzioni sportive.
Per il club la sfida sarà duplice: gestire la partita sul piano sportivo e, allo stesso tempo, dimostrare di poter garantire un ambiente sicuro dentro Vallecas, evitando nuovi episodi che porterebbero a conseguenze disciplinari ancor più severe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA