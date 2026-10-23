La sfida tra Rayo Vallecano ed Elche, in programma sabato alle 14:00 a Vallecas, è stata classificata ad alto rischio dal Comitato permanente della Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport. La decisione, presa venerdì mattina, è una risposta diretta al clima di tensione che da settimane divide i tifosi del club biancorosso dalla propria dirigenza. Alla base della decisione c’è quanto accaduto lo scorso 10 ottobre, quando la contestazione dei tifosi del Rayo Vallecano portò al lancio di aeroplanini di carta e palline di gomma in campo, costringendo l’arbitro a sospendere la partita.

Rayo Vallecano, il precedente del 10 ottobre

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Un caso che va oltre il campo

Le autorità temono che episodi simili possano ripetersi anche in questa occasione, e da qui arriva quindi la decisione di alzare il livello di allerta per la gara con. A rendere la situazione più semplice, almeno in questa occasione, riguarda il settore ospiti occupato dall'Elche: secondo quanto riporta, saranno infatti soltanto circai tifosi attesi allo stadio. La tensione, insomma, riguarda soprattutto l’ambiente interno al, con il pubblico di casa protagonista delle proteste contro il club. La classificazione ad alto rischio comporterà l’adozione di misure di sicurezza rafforzate, con un maggiore dispiegamento delle forze dell’ordine attorno all’impianto.Sia lasia la LaLiga , tuttavia, hanno già chiarito che la responsabilità della sicurezza all’interno dello stadio resta del club. In una nota, l’amministrazione regionale ha sottolineato: “È responsabilità del club e saranno loro a occuparsi della sicurezza in campo”.La vicenda conferma che il malcontento dei tifosi delnon si è esaurito dopo gli incidenti di inizio mese, ma resta un tema aperto e sotto osservazione da parte delle istituzioni sportive.