L'episodio di razzismo in Copa Libertadores

Nella gara di stanotte di Copa Libertadores tra Talleres e San Paolo, a far parlare è stato soprattutto un brutto gesto sugli spalti. Dopo la partita, vinta dai brasiliani in trasferta per 0-1, un tifoso degli argentini si è rivolto mimando il gesto della scimmia ai supporter ospiti. Un'azione deprecabile, con la Conmebol che ha già annunciato un intervento a gamba tesa per eliminare situazioni di questo tipo. Negli scorsi giorni, la confederazione sudamericana ha infatti provveduto a creare un gruppo di lavoro permanente per cancellare il razzismo negli stadi.