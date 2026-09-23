Il Betis di Siviglia sta sorprendendo chiunque quest'anno. Le prime sette giornate di campionato hanno restituito l'immagine di una squadra forte ed autorevole. Il rendimento tenuto nel primo scorcio di stagione è stato lo stesso dell'Atletico Madrid e addirittura migliore di quello del Real. Soltanto il Barcellona, per il momento, appare inarrivabile.

Betis, meglio di te solo il Barça: merito di Pellegrini?

", ha confermato l'allenatore del Betis Manuel Pellegrini. Come dargli torto, in fondo. Per lui, come riportato da Cronache di Spogliatoio, si tratta del più convincente inizio di stagione da quando siede su una panchina di club. Nonostante infatti abbia alle spalle ben, mai gli era capitato di fare così bene. Neppure al Real Madrid, allenato nel 2009-2010, e al Manchester City, quando nel 2014. Ormai colonna portante del Betis, Pellegrini ne è allenatore dal 2020.

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 SETTEMBRE: Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis Balompié, osserva prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e Getafe CF allo Stadio La Cartuja il 17 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

In questi 6 anni, il classe 1953 ha regalato risultati progressivamente migliori al club biancoverde. Si ricordino la Copa del Rey vinta nel 2022, la finale di Conference del 2025 e il ritorno in Champions a 20 anni dall'ultima partecipazione. Proprio nella massima competizione europea per club, ha sconfitto Davide Ancelotti e il suo Lilla 2-3. L'aspetto più incredibile riguarda, però, il modo con cui sono arrivati questi eccellenti risultati.

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Il Betis, pur avendo soltanto 4 punti in meno del Barcellona,a fronte delle 31 dei blaugrana. Ogni vittoria è stata ottenuta consugli avversari. La forza della squadra di Pellegrini si spiega tramite l'ottima fase difensiva. Fin qui sono 7 i gol subìti, ma di questi, ben 5 sono arrivati nella sola pesante sconfitta col Levante. Tra le vittime illustri della formazione di Pellegrini c'è anche il Real Madrid.