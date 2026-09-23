A 73 anni Manuel Pellegrini sta vivendo il miglior avvio di sempre
L'iniziativa del Betis: gli andalusi scendono in campo con i tifosi più anziani
Il Betis di Siviglia sta sorprendendo chiunque quest'anno. Le prime sette giornate di campionato hanno restituito l'immagine di una squadra forte ed autorevole. Il rendimento tenuto nel primo scorcio di stagione è stato lo stesso dell'Atletico Madrid e addirittura migliore di quello del Real. Soltanto il Barcellona, per il momento, appare inarrivabile.
Betis, meglio di te solo il Barça: merito di Pellegrini?"Abbiamo fatto un ottimo inizio di stazione, con 17 punti conquistati su 21 a disposizione", ha confermato l'allenatore del Betis Manuel Pellegrini. Come dargli torto, in fondo. Per lui, come riportato da Cronache di Spogliatoio, si tratta del più convincente inizio di stagione da quando siede su una panchina di club. Nonostante infatti abbia alle spalle ben 38 anni di carriera, mai gli era capitato di fare così bene. Neppure al Real Madrid, allenato nel 2009-2010, e al Manchester City, quando nel 2014 vinse la Premier League. Ormai colonna portante del Betis, Pellegrini ne è allenatore dal 2020.
In questi 6 anni, il classe 1953 ha regalato risultati progressivamente migliori al club biancoverde. Si ricordino la Copa del Rey vinta nel 2022, la finale di Conference del 2025 e il ritorno in Champions a 20 anni dall'ultima partecipazione. Proprio nella massima competizione europea per club, ha sconfitto Davide Ancelotti e il suo Lilla 2-3. L'aspetto più incredibile riguarda, però, il modo con cui sono arrivati questi eccellenti risultati.
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