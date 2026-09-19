Il Betis è partito alla grande: cinque vittorie nelle prime sei giornate di Liga e un terzo posto a pari punti con il Real Madrid. Buono anche l'inizio in Champions League con la vittoria fuori casa contro il Lille. E c'è un giocatore che è stato più che determinante in tutto questo e che è il solo inamovibile nella rosa di Pellegrini: il portiere Alvaro Valles.

Alvaro Valles: il portiere da record del Betis

C'è una squadra che sta sorprendendo tutti nel campionato spagnolo: è il. I Verdiblancos, dall'inizio della Liga, hanno perso una sola volta: in casa del, gara finita 5-2. Per il resto cinque vittorie e tre punti conquistati anche nell'esordio in Champions League a casa del Lille. Il segreto dietro questa grande partenza di stagione, o almeno uno dei segreti, èe: Valles.

Nei primi sei match della Liga, Valles ha fatto 25 parate: solamente Julen Agirrezabala ha fatto di meglio: appena una in più. Ma approfondendo meglio i numeri, si comprende l'importanza delle prestazioni di Valles per la difesa dei Verdiblancos. Venti parate, infatti, hanno fermato dei tiri da dentro l'area, più difficili da fermare. Si tratta del miglior dato del campionato spagnolo. E tra queste, molte sono state parate decisive in situazioni da uno contro uno. Ma c'è una seconda statistica su cui vale la pena soffermarsi: Valles ha parato l'80,65% dei tiri in porta effettuati dagli avversari.

Classe 1997, Valles è cresciuto nel settore giovanile del Betis ma non è approdato subito in prima squadra. Si è fatto le ossa nella squadra B, poi è andato in prestito ale in seguito è stato il titolare dele della squadra B della società isolana. Nella scorsa stagione è tornato al Betis ma non è diventato subito titolare: ha dovuto fare i conti con la presenza di. Ma adesso che López si è trasferito all'Andorra, la porta dell'Heliopolitanos è difesa dalle sicure mani di Valles.