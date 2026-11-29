Il Rayo Vallecano ha conquistato la prima vittoria in trasferta del suo campionato. La rete siglata dall'esterno spagnolo Jorge de Frutos è bastata a superare di misura il Betis di Siviglia. Al termine della sconfitta, è intervenuto ai microfoni dei media il miglior calciatore del match, Isco.

Nella sua analisi, il centrocampista 34enne si è soffermato tanto sulla prestazione collettiva, quanto sulla direzione di gara. Pur non volendo creare alibi, la sensazione dell'ex Real Madrid è stata quella di non aver potuto parlare all'arbitro. Ciò non toglie che i suoi compagni di squadra potessero impegnarsi maggiormente, evitando di incorrere nel passo falso.

Betis-Rayo Vallecano, Isco critico: "Non si può parlare con gli arbitri"

A conclusione della partita si è alzato un polverone, con alcuni dissapori tra le parti: "C'è stato qualche scontro sul campo", ha confessato Isco. "Ho detto all'arbitro che non aveva trattato alla stesso modo un leggero colpo, identico a quello inflitto a Parrott in area di rigore" - quindi la stoccata "".

DORTMUND, GERMANIA - 4 NOVEMBRE: Isco del Real Betis celebra il gol del suo team, il primo della partita, durante la partita della fase a gironi MD4 della UEFA Champions League 2026/27 tra Borussia Dortmund e Real Betis Balompié al BVB Stadion Dortmund il 4 novembre 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Ancora sul tema: "Non voglio che si usi come alibi, anzi. Il calcio è questo". Dunque ci si è spostati sull'importanza della sconfitta: "Le altre squadre giocano, il Rayo Vallecano ha giocato una gara piuttosto buona. Abbiamo subìto penalizzazioni per quanto abbiamo creato, senza concretizzare come avremmo dovuto".

Isco ha anche specificato che il gruppo stia venendo isolato dal resto delle polemiche: "Si lavora ogni giorno e si cerca di essere migliori, per fare in modo che la nostra stagione possa essere migliore.".