Manuel Pellegrini continua a scrivere pagine importanti della storia del Real Betis, di cui è tecnico dal lontano 2020. La vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Valencia ha infatti permesso al tecnico cileno di raggiungere un traguardo storico: 100 successi in Liga alla guida del club andaluso. Questo numero è un primato per il club di Siviglia, che mai aveva avuto un tecnico così vincente nel massimo campionato spagnolo. A decidere la sfida al Mestalla è stato Pablo García, entrato in campo pochi minuti prima e autore del gol decisivo all'83'. Il Betis ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato, portandosi a quota 6 punti dopo le prime due giornate e mantenendosi momentaneamente nella zona alta della classifica.

Il record di Pellegrini con il Betis

Pellegrini siede sulla panchina del Betis da 6 anni, quando il club decise di affidargli la guida della prima squadra con l'obiettivo di costruire un progetto stabile e competitivo. Da allora il tecnico ha trasformato il volto della squadra, riuscendo a garantire continuità ad alto livello e portando il Betis con regolarità nelle competizioni europee. La sua avventura doveva inizialmente finire nel 2023, ma i risultati ottenuti hanno convinto il club a prolungare progressivamente il rapporto.

VALENCIA, SPAGNA - 25 AGOSTO: Pablo Garcia del Real Betis Balompié festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e Real Betis Balompié all'Estadi de Mestalla il 25 agosto 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

L'allenatore cileno, conosciuto con il soprannome di "Ingegnere", ha raggiunto le 100 vittorie in Liga dopo aver guidato il club andaluso in 230 partite di campionato. Un rendimento che racconta la continuità del suo lavoro: il Betis ha conquistato i tre punti nel 43,47% degli incontri disputati sotto la sua gestione, a fronte di 69 pareggi (30%) e 61 sconfitte (26,52%). Numeri che hanno contribuito a rendere Pellegrini simbolo della recente crescita del club, capace di qualificarsi per le competizioni europee per 6 stagioni consecutive, un record assoluto nei quasi 120 anni di storia del Betis.

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, Pellegrini non sembra ancora intenzionato a fermarsi, e il successo del Mestalla: è il centesimo capitolo vincente della sua storia in Liga con il Betis, un traguardo che