Entrato al 70esimo sul 2-0, Cucurella è stato accolto negativamente dai tanti tifosi del Lipsia mescolatisi al Bernabeu
Coppa del mondo e vittoria di misura: la magica serata di Cucurella al Bernabeu
Nel trionfo del Real Madrid contro il Lipsia, schiantato 4-1 con una super prestazione di Kylian Mbappé e un gioiello di Yan Diomande, a prendersi la scena nei minuti finali della partita, però, è stato Marc Cucurella. Non per meriti sportivi, bensì per delle vecchie ruggini con i tifosi tedeschi risalenti a Euro2024.
Il "mani" che costrinse la UEFA a fare mea culpaNel corso dei quarti di finale di Euro2024, organizzato dalla Germania e vinto dalla Spagna, le due corazzate si sfidarono in una partita all'ultimo sangue e in bilico fino ai secondi finali. Giunti al secondo tempo supplementare, sul punteggio di 1-1, Jamal Musiala scocca una freccia dal limite dell'area che viene, però, bloccata con la mano e in modo irregolare da Cucurella. L'arbitro, l'inglese Anthony Taylor, che un anno prima si era reso protagonista di un arbitraggio ai limiti del discutibile durante la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, non assegnando un calcio di rigore plateale ai giallorossi, si ripeté: niente penalty e spiegazione di come il braccio fosse attaccato al corpo.
Quella partita la vinse la Roja, grazie al primo dei tantissimi e pesantissimi gol nei minuti finali di Mikel Merino. Ma l'ondata di polemiche fu implacabile, a tal punto che la UEFA dovette fare marcia indietro e comunicare qualche mese dopo, tramite un referto, come in quell'episodio andasse assegnato il tiro dagli undici metri. Da quel momento, l'ira dei tifosi teutonici non ha più risparmiato Cucurella, protagonista del fallo.
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L'accoglienza dei tedeschiSubentrato a Carreras al 70esimo, il terzino spagnolo ex Chelsea è stato accolto da una bordata di fischi dai tifosi del Lipsia, presenti nel settore ospiti e in altre zone del maestoso Bernabeu. L'accanimento è continuato ogni qual volta Cucurella entrasse in possesso del pallone, a dimostrazione delle vecchie ruggini che scorrono tutt'ora. Il pubblico del Real Madrid, inizialmente rimasto attonito per la portata dei fischi, ha incoraggiato il proprio giocatore con tanti applausi, anche per non farlo uscire mentalmente da una partita ancora da portare a casa. Nel finale, le due perle di Mbappé e Diomande hanno chiuso definitivamente i giochi.
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