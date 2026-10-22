Nel trionfo del Real Madrid contro il Lipsia, schiantato 4-1 con una super prestazione di Kylian Mbappé e un gioiello di Yan Diomande, a prendersi la scena nei minuti finali della partita, però, è stato Marc Cucurella. Non per meriti sportivi, bensì per delle vecchie ruggini con i tifosi tedeschi risalenti a Euro2024.

Il "mani" che costrinse la UEFA a fare mea culpa

Nel corso dei quarti di finale di, organizzato dallae vinto dalla, le due corazzate si sfidarono in una partita all'ultimo sangue e in bilico fino ai secondi finali. Giunti al secondo tempo supplementare, sul punteggio di 1-1,scocca una freccia dal limite dell'area che viene, però, bloccata con la mano e in modo irregolare da. L'arbitro, l'inglese, che un anno prima si era reso protagonista di un arbitraggio ai limiti del discutibile durante la finale ditra, non assegnando un calcio di rigore plateale ai giallorossi, si ripeté: niente penalty e spiegazione di come il braccio fosse attaccato al corpo.

STUTTGART, GERMANY - JULY 05: L'arbitro Anthony Taylor osserva mentre Marc Cucurella della Spagna reagisce dopo essere stato contrastato da Emre Can della Germania durante il match dei quarti di finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Germania all'Arena di Stoccarda il 5 luglio 2024 a Stoccarda, Germania. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Quella partita la vinse la Roja, grazie al primo dei tantissimi e pesantissimi gol nei minuti finali di Mikel Merino. Ma l'ondata di polemiche fu implacabile, a tal punto che la UEFA dovette fare marcia indietro e comunicare qualche mese dopo, tramite un referto, come in quell'episodio andasse assegnato il tiro dagli undici metri. Da quel momento, l'ira dei tifosi teutonici non ha più risparmiato Cucurella, protagonista del fallo.

Caricamento post Instagram...

L'accoglienza dei tedeschi