Nella serata di sabato 23 maggio scendono in campo per l'ultima volta in stagione Real Madrid e Athletic Bilbao. La gara è valida per il trentottesimo turno di LaLiga. I padroni di casa non si giocano più nulla, ma di certo non vogliono sfigurare nell'ultima al Bernabeu. Gli ospiti possono ancora sperare, anche se è quasi impossibile, nella qualificazione europea. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Real Madrid-Athletic Bilbao.

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I precedenti tra le due squadre

Real Madrid e Athletic Bilbao si sono incontratenella storia. I Blancos sono avanti negli scontri diretti con 125 successi, rispetto ai 79 dei baschi. I pareggi sono invece 49. Un certo vantaggio la squadra della Capitale spagnola lo ha anche nel dato delle reti realizzate. Sono infattidegli avversari. Nonostante questa ampia differenza, il capocannoniere della sfida è il biancorossocon 23 marcature. Seguono Benzema a quota 20, Cristiano Ronaldo a 17 e Ferenc Puskas a 15.

BILBAO, SPAIN - MAY 17: Ernesto Valverde, allenatore dell'Athletic Club, ringrazia il pubblico mentre ha in mano una statuetta commemorativa prima della partita di LaLiga EA Sports tra Athletic Club e RC Celta de Vigo allo stadio San Mames il 17 maggio 2026 a Bilbao, Spagna. (Foto di Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Negli ultimi anni la vittoria dell'Athletic non è così comune. Basti pensare che dalla stagione 2010/11 e in 34 incontri i biancorossi hanno vinto solo 4 volte, di cui una in trasferta ma in Supercoppa e quindi non a Madrid. L'ultimo successo nella Capitale risale alla stagione 2004/05. Se ci si sofferma sulle ultime 10 al Bernabeu si contano 7 vittorie Real e 3 pareggi.

Le probabili formazioni

: Courtois; Garcia, Rudiger, Huijsen, Carvajal; Valverde, Tchouameni; Bellingham, Brahim, Vinicius; Mbappe.: Alvaro Arbeloa.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Boiro, Laporte, Yeray, Gorosabel; de Galarreta, Rego; Berenguer, Navarro, I. Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.

Real Madrid-Athletic Bilbao, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la squadra nettamente favorita è il, dato con una quota tra l'1.40 e l'1.45. Seguono nell'ordine il pareggio tra il 4.65 e il 4.80, e la vittoria dell'Athletic tra il 5.50 e il 6. La storia recente di questa sfida spiega in parte queste cifre, ma anche lo stato di forma giunge in nostro soccorso. I Blancos hanno vinto tre delle ultime cinque gare, anche se non nettamente e anzi rischiando in più di un'occasione di vedere sfumare i tre punti.

L'Athletic è però messo molto peggio, in una stagione negativa rispetto alle ultime. La squadra di Valverde (all'ultima sulla panchina basca) ha vinto solo una delle ultime cinque partite, ma soprattutto ha perso sei delle ultime dieci. Con 10 punti in queste gare ha dovuto di fatto dire addio a un qualsiasi posto in Europa. Per questi motivi il pronostico del risultato esatto di Real Madrid-Athletic Bilbao è 3-1.

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