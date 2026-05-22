Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 23 maggio
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Nella serata di sabato 23 maggio scendono in campo per l'ultima volta in stagione Real Madrid e Athletic Bilbao. La gara è valida per il trentottesimo turno di LaLiga. I padroni di casa non si giocano più nulla, ma di certo non vogliono sfigurare nell'ultima al Bernabeu. Gli ospiti possono ancora sperare, anche se è quasi impossibile, nella qualificazione europea. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Real Madrid-Athletic Bilbao.
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I precedenti tra le due squadreReal Madrid e Athletic Bilbao si sono incontrate 249 volte nella storia. I Blancos sono avanti negli scontri diretti con 125 successi, rispetto ai 79 dei baschi. I pareggi sono invece 49. Un certo vantaggio la squadra della Capitale spagnola lo ha anche nel dato delle reti realizzate. Sono infatti 469 contro le 337 degli avversari. Nonostante questa ampia differenza, il capocannoniere della sfida è il biancorosso Telmo Zarra con 23 marcature. Seguono Benzema a quota 20, Cristiano Ronaldo a 17 e Ferenc Puskas a 15.
Negli ultimi anni la vittoria dell'Athletic non è così comune. Basti pensare che dalla stagione 2010/11 e in 34 incontri i biancorossi hanno vinto solo 4 volte, di cui una in trasferta ma in Supercoppa e quindi non a Madrid. L'ultimo successo nella Capitale risale alla stagione 2004/05. Se ci si sofferma sulle ultime 10 al Bernabeu si contano 7 vittorie Real e 3 pareggi.
Le probabili formazioniREAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Garcia, Rudiger, Huijsen, Carvajal; Valverde, Tchouameni; Bellingham, Brahim, Vinicius; Mbappe. Allenatore: Alvaro Arbeloa.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Boiro, Laporte, Yeray, Gorosabel; de Galarreta, Rego; Berenguer, Navarro, I. Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.
Real Madrid-Athletic Bilbao, il pronostico di DDDPer i bookmakers la squadra nettamente favorita è il Real Madrid, dato con una quota tra l'1.40 e l'1.45. Seguono nell'ordine il pareggio tra il 4.65 e il 4.80, e la vittoria dell'Athletic tra il 5.50 e il 6. La storia recente di questa sfida spiega in parte queste cifre, ma anche lo stato di forma giunge in nostro soccorso. I Blancos hanno vinto tre delle ultime cinque gare, anche se non nettamente e anzi rischiando in più di un'occasione di vedere sfumare i tre punti.
L'Athletic è però messo molto peggio, in una stagione negativa rispetto alle ultime. La squadra di Valverde (all'ultima sulla panchina basca) ha vinto solo una delle ultime cinque partite, ma soprattutto ha perso sei delle ultime dieci. Con 10 punti in queste gare ha dovuto di fatto dire addio a un qualsiasi posto in Europa. Per questi motivi il pronostico del risultato esatto di Real Madrid-Athletic Bilbao è 3-1.
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