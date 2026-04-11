L'ex blancos e bavarese ha evidenziato come la squadra di Kompany non sia riuscita a controllare la partita nonostante il doppio vantaggio

Mattia Celio Redattore 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 14:57)

Il primo round della sfida Real Madrid-Bayern Monaco è andato ai bavaresi, ma la qualificazione alla semifinale della Champions League è tutt'altro che chiusa. L'1-2 per la squadra di Vincent Kompany al Santiago Bernabeu mette i tedeschi in una posizione di vantaggio in vista del ritorno all'Allianz Arena il prossimo mercoledì ma c'è chi dice che Kane e compagni potevano fare molto di più, ovvero il doppio ex Toni Kroos.

Real Madrid-Bayern Monaco, il doppio ex Kroos snobba i bavaresi: "Hanno vinto ma hanno più rimpianti del Real" — La prima sfida tra Real Madrid-Bayern Monaco ha visto i bavaresi espugnare il Santiago Bernabeu per 2-1 e, dunque, in vista del ritorno che si disputerà all'Allianz Arena il prossimo mercoledì, la squadra di Vincent Kompany avrà il compito di non sprecare la rete di vantaggio. Ma il divario poteva essere più largo. E' quello che ha detto il grande doppio ex della sfida Toni Kroos.

L'ex centrocampista tedesco ha vestito in carriera sia la maglia del Bayern Monaco (6 stagioni) che quella del Real Madrid (1o stagioni) quindi chi meglio di lui sente questa partita. La leggenda dei blancos ha analizzato la sfida del Bernabeu, soffermandosi soprattutto sugli aspetti mentali emersi nella gara. Nel podcast "Einfach mal luppen", il classe '90 ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla gestione del match da parte del Bayern.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

"La loro prestazione è stata ottima, ma ciò che mi ha colpito è stato l’atteggiamento dopo lo 0-2 - ha esordito - Negli ultimi anni hanno spesso giocato bene contro il Real, ma nelle gare decisive non riescono a mantenere lo stesso livello". Secondo Kroos, dunque, il Bayern avrebbe potuto fare molto meglio e se non fosse stato per Manuel Neuer la partita avrebbe potuto prendere una brutta piega.

Come infatti ha dichiarato: "Con due gol di vantaggio avrebbero dovuto chiudere la partita, eliminando ogni dubbio. Invece hanno iniziato ad abbassarsi e a difendere con meno intensità. Avrebbero potuto gestire meglio il vantaggio o sfruttare gli spazi per segnare ancora. Il risultato finale poteva essere anche un 3-3". Nonostante la vittoria, dunque, è il Bayern Monaco ad uscire dal Bernabeu con più rimpianti rispetto alla squadra di Alvaro Arbeloa.