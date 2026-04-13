Real Madrid, Camavinga in difficoltà: può finire sul mercato

Il rendimento del centrocampista francese non è dei migliori in casa Real. Il momento difficile può aprire possibili scenari di mercato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 11:07)

Dopo il ko contro il Maiorca e il pareggio con il Girona, il Real Madrid di Alvaro Arbeloa ha gettato le redini nella corsa al titolo del campionato spagnolo. I Blancos, infatti, scivolano a 9 punti di distanza dal primato, occupato del Barcellona di Hanse Flick, che con i suoi 79 punti si candida alla vetta in solitaria. Ma a preoccupare ulteriormente la dirigenza delle merengues non è soltanto il campionato compromesso, perché anche il primo turno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, è terminato 2-1 proprio in favore dei tedeschi.

In vista del match di ritorno, in programma mercoledì 15 aprile alle 21:00, il Real Madrid dovrà fare a meno - causa squalifica - di Tchouameni, al suo posto giocherà Camavinga. Il francese, però, sta attraversando un periodo di forma altalenante e anche il tecnico Arbeloa sembra riporre in lui meno fiducia di quanto un calciatore dovrebbe avere. Il tecnico infatti, nel post-match di Maiorca-Real, aveva fatto riferimento all'errore di Camavinga nell'azione del gol subito, pur senza citarlo esplicitamente, ma illustrando la chiara dinamica di gioco.

Real Madrid, i numeri di Camavinga con la maglia delle merengues — Nella stagione 2021-22, il classe 2002 lasciò il Rennes per trasferirsi al Real Madrid. Un'operazione che si aggirava intorno ai 30 milioni di euro per un centrocampista appena diciottenne, che aveva dimostrato di avere le qualità necessarie per competere ad alti livelli. In quel momento, il tecnico dei Blancos era Ancelotti che ha favorito senza dubbio la crescita del giocatore. Il momento più importante arrivò nelle stagioni successive, quando Camavinga sostituì egregiamente Tchouameni nella sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

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Tuttavia, nelle ultime due stagione la sua crescita ha subito una battura d'arresto e nonostante le oltre 200 presenze e i 7 gol realizzati con la maglia del Real, sembra che il francese sia destinato a finire sul mercato nella prossima sessione estiva. Il motivo? La sua poca incisività: sono davvero contanti i passaggi realizzati nella trequarti avversaria e ancora meno i pericoli creati. Troppo poco, forse, per un club come il Real Madrid, che necessità di numeri, talento cristallino e una grande dose di coraggio.