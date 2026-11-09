Il Real Madrid sembrerebbe essere tornato. La vittoria nel Clasico di fine ottobre ha riacceso i cuori e il tifo dei supporter dei Blancos, sempre più convinti della scelta di José Mourinho in estate. Florentino Perez aveva deciso per la restaurazione alla fine della stagione passata, dopo aver ammesso di aver sbagliato le scelte di Xabi Alonso prima e Alvaro Arbeloa dopo.

Così, lo Special One è tornato al timone delle Merengues e dopo qualche ostacolo iniziale (Real Betis e Atletico Madrid), ha fatto in modo tale che il Real non perda dal 20 settembre. Da più di un mese, i Blancos vincono e basta, Europa o Liga che sia. Il 2-1 rifilato al Barcellona al Camp Nou ha fatto sorridere la dirigenza del Madrid, che può guardare alla stagione con aspettative alte e fiducia. Del resto, non potrebbe essere altrimenti: Florentino Perez non aveva mai investito così tanto nel club.

Il Real Madrid spende come il PSG

Florentino Perez, rieletto numero 1 del club durante la primavera scorsa, ha deciso che è finito il tempo del digiuno sportivo. Il Real Madrid non vince da due stagioni in Liga e in Champions League: un tempo ritenutodal presidente dei Blancos. Perciò, insieme alla dirigenza, l'imprenditore spagnolo ha deciso di stanziareper gli stipendi dei giocatori e l'ammortamento dei costi dei trasferimenti per la stagione in corso.

VALENCIA, SPAGNA - 7 NOVEMBRE: Kylian Mbappé, del Real Madrid, reagisce dopo aver sfiorato il gol durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e Real Madrid, disputata il 7 novembre 2026 allo stadio Mestalla a Valencia, in Spagna (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Questa è la cifra più alta mai investita nella storia del club e in Europa, paragonabile solamente alla potenza di fuoco del Paris Saint-Germain qatariota. Il quotidiano Marca, in collaborazione con 2Playbook ha rivelato altri dati interessanti sul bilancio del Real Madrid. Secondo questa inchiesta, i Blancos batteranno il proprio record di fatturato arrivando a 1,405 miliardi di euro, volendo mantenere un utile netto di 14,2 milioni di euro e senza stanziarne ulteriori a stagione in corso. Questa enorme cifra per il monte ingaggi rappresenta il 57% delle entrate del club e il 50% del fatturato totale, che rientra pienamente nei parametri UEFA.

Il club punta molto sui ricavi del Bernabeu e sulle sponsorizzazioni accordate, tra cui il rinnovo con Adidas e l'arrivo dinel 2031. A sostenere ulteriormente le spese del club, saranno ovviamente le cessioni dei giocatori: dalla Fabrica (Nico Paz, Jacobo Ramon, Gonzalo Garcia, Victor Munoz, Cesar Palacios e Jacobo Ortega), in estate sono stati ricavatidi euro, un vero e proprio record per le casse del club.