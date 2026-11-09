Il club di Madrid ha ritrovato certezze e gol: la squadra allenata da Mourinho è alla caccia di tutti i titoli possibili, sostenuta dalle spese della dirigenza
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Il Real Madrid sembrerebbe essere tornato. La vittoria nel Clasico di fine ottobre ha riacceso i cuori e il tifo dei supporter dei Blancos, sempre più convinti della scelta di José Mourinho in estate. Florentino Perez aveva deciso per la restaurazione alla fine della stagione passata, dopo aver ammesso di aver sbagliato le scelte di Xabi Alonso prima e Alvaro Arbeloa dopo.
Così, lo Special One è tornato al timone delle Merengues e dopo qualche ostacolo iniziale (Real Betis e Atletico Madrid), ha fatto in modo tale che il Real non perda dal 20 settembre. Da più di un mese, i Blancos vincono e basta, Europa o Liga che sia. Il 2-1 rifilato al Barcellona al Camp Nou ha fatto sorridere la dirigenza del Madrid, che può guardare alla stagione con aspettative alte e fiducia. Del resto, non potrebbe essere altrimenti: Florentino Perez non aveva mai investito così tanto nel club.
Il Real Madrid spende come il PSGFlorentino Perez, rieletto numero 1 del club durante la primavera scorsa, ha deciso che è finito il tempo del digiuno sportivo. Il Real Madrid non vince da due stagioni in Liga e in Champions League: un tempo ritenuto inaccettabile dal presidente dei Blancos. Perciò, insieme alla dirigenza, l'imprenditore spagnolo ha deciso di stanziare 707 milioni di euro per gli stipendi dei giocatori e l'ammortamento dei costi dei trasferimenti per la stagione in corso.
Questa è la cifra più alta mai investita nella storia del club e in Europa, paragonabile solamente alla potenza di fuoco del Paris Saint-Germain qatariota. Il quotidiano Marca, in collaborazione con 2Playbook ha rivelato altri dati interessanti sul bilancio del Real Madrid. Secondo questa inchiesta, i Blancos batteranno il proprio record di fatturato arrivando a 1,405 miliardi di euro, volendo mantenere un utile netto di 14,2 milioni di euro e senza stanziarne ulteriori a stagione in corso. Questa enorme cifra per il monte ingaggi rappresenta il 57% delle entrate del club e il 50% del fatturato totale, che rientra pienamente nei parametri UEFA.
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