Il calendario sempre più fitto e i numerosi impegni tra club e nazionali rappresentano uno dei principali problemi del calcio moderno e lo sa molto bene il Real Madrid, che nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti con una vera emergenza infortuni. Una situazione che ha spesso costretto gli allenatori a rivedere le proprie scelte, adattando diversi calciatori in ruoli non abituali ma in questa stagione, però, qualcosa è cambiato. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, alla base della diminuzione degli infortuni ci sarebbe una profonda riorganizzazione del settore medico dei Blancos, avviata durante l'ultima estate.

Real Madrid: il nuovo sistema per prevenire gli infortuni

Nelle scorse stagioni il Real è arrivato a registrare fino a 60 problemi fisici in una singola annata. Nel maggio del 2025, in occasione della sfida contro il Maiorca, hanno dovuto fare i conti con ben undici assenze contemporaneamente, spingendo la dirigenza a intervenire.

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Aurélien Tchouaméni del Real Madrid esce dal campo dopo aver ricevuto cure mediche durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid allo stadio Santiago Bernabéu, il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Sotto la supervisione di Niko Mihic e con l'arrivo di Alexandre Creuzé come responsabile medico della prima squadra, il Real Madrid ha introdotto una serie di controlli intermedi. Il nuovo sistema coinvolge specialisti in medicina sportiva, traumatologia, fisioterapia e riabilitazione, con l'obiettivo di individuare tempestivamente eventuali fastidi fisici prima che questi possano trasformarsi in veri e propri infortuni.

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Attualmente sono soltanto tre i calciatori indisponibili per infortunio: Rodrygo, Raúl Asencio ed Endrick, con solo l'ultimo alle prese con un problema muscolare. Un ruolo importante lo ha avuto anche José Mourinho, che grazie alle rotazioni e alla gestione del minutaggio dei propri giocatori ha potuto dosare maggiormente le energie di alcuni dei protagonisti della rosa, tra cui Jude Bellingham e Federico Valverde.

La possibilità di contare su una rosa quasi al completo sarà fondamentale soprattutto in vista dei prossimi impegni. La diminuzione degli infortuni ha permesso a Mourinho di avere maggiore libertà nelle scelte di formazione, senza dover necessariamente adattare i propri giocatori in ruoli differenti da quelli abituali, come spesso accaduto nelle ultime stagioni.