Il tecnico portoghese vuole aggiungere un altro tassello al suo scacchiere: si cerca di raggiungere l'accordo con il Chelsea per l'argentino.
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Il Real Madrid continua a programmare il futuro. Dopo gli arrivi di Dumfries, Konatè, Bernardo Silva e Cucurella i Blancos non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Stando a quanto riportato da Marca, l'obiettivo numero uno di José Mourinho è Enzo Fernández. Il centrocampista del Chelsea sarebbe la ciliegina perfetta di un mercato finora stratosferico. Tecnica, visione di gioco e leadership lo hanno reso un giocatore apprezzato da tutto il mondo. Per questi motivi l'argentino sarebbe finito in cima ai desideri del tecnico portoghese.
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Enzo Fernández: il sogno del Real MadridIl Chelsea ha pagato l'argentino circa 120 milioni dal Benfica. Dal suo arrivo a Londra, Enzo Fernández si è subito rivelato una pedina fondamentale della squadra, superando le 150 presenze. Con il Club inglese ha vinto 1 Conferance League e 1 Mondiale per Club.
Stando a quanto riportato dai media spagnoli, José Mourinho avrebbe individuato nell'argentino il colpo perfetto per il suo centrocampo. Il tecnico portoghese vede Enzo Fernández un giocatore capace di incidere sia nella costruzione dell'azione sia nella fase difensiva, caratteristiche che lo rendono uno dei centrocampisti più osservati in tutto il mondo calcistico.
A favorire l'entusiasmo dei tifosi madrileni ci sarebbero state anche alcune dichiarazioni del giocatore a proposito della città di Madrid:"Mi ricorda molto l'Argentina, per il calore della città e delle persone. Madrid è davvero bella". Parole che avrebbero fatto infuriare i tifosi del Chelsea. Tuttavia, il vero ostacolo resta la valutazione da parte della squadra londinese. I Blus infatti, continuano a chiedere una cifra esorbitante per l'ex Benfica e non sembra intenzionata a concedere sconti per una delle sue stelle più importanti.
💣🇦🇷💥Va bombazo amigas y amigos. Enzo Fernández, el objetivo número uno del Real Madrid para reforzar el centro del campo— MARCA (@marca) June 17, 2026
El jugador del Chelsea, que quiere vestir de blanco, es la petición de Jose Mourinho https://t.co/FSI9I2e2ja una información de @Jigochoa y @jdelriomuradas
Le alternative al giocatore argentinoNonostante Enzo Fernández rappresenti una priorità assoluta, il Real Madrid sta lavorando anche su altri fronti. Tra i nomi che piacciono maggiormente prevale Mateus Fernandes. Il centrocampista del West Ham (retrocesso quest'anno) ha attirato l'attenzione di molteplici club grazie alle sue qualità. Il profilo del giocatore viene considerato ideale per affrontare squadre molto chiuse, grazie alla sua capacità di rompere gli equilibri avversari. La retrocessione del suo Club potrebbe favorire le trattative.
Un altro nome sotto osservazione è Ayyoub Bouaddi, uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico. Il giovane giocatore del Lille rappresenterebbe una soluzione diversa rispetto a Enzo Fernández: meno esperienza internazionale, ma grandi margini di crescita e un potenziale che ha rubato l'occhio di tutti.
Il Real Madrid vuole aggiungere un nuovo leader al suo centrocampo e il nome dell'argentino resta la prima scelta. A tal proposito sarebbero stati avviati alcuni discorsi con il suo procuratore Javier Pastore (ex conoscenza del calcio). Vedremo se i Blancos metteranno a segno un altro colpo formidabile.
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