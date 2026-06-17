Il Real Madrid continua a programmare il futuro. Dopo gli arrivi di Dumfries, Konatè, Bernardo Silva e Cucurella i Blancos non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Stando a quanto riportato da Marca, l'obiettivo numero uno di José Mourinho è Enzo Fernández. Il centrocampista del Chelsea sarebbe la ciliegina perfetta di un mercato finora stratosferico. Tecnica, visione di gioco e leadership lo hanno reso un giocatore apprezzato da tutto il mondo. Per questi motivi l'argentino sarebbe finito in cima ai desideri del tecnico portoghese.

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Enzo Fernández: il sogno del Real Madrid

Il Chelsea ha pagato l'argentino circa 120 milioni dal. Dal suo arrivo a Londra,si è subito rivelato una pedina fondamentale della squadra,. Con il Club inglese ha vinto

LONDRA,INGHILTERRA- MAGGIO 19: Enzo Fernandez del Chelsea celebra il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League nel match tra Chelsea e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge il 19 Maggio, 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Stando a quanto riportato dai media spagnoli, José Mourinho avrebbe individuato nell'argentino il colpo perfetto per il suo centrocampo. Il tecnico portoghese vede Enzo Fernández un giocatore capace di incidere sia nella costruzione dell'azione sia nella fase difensiva, caratteristiche che lo rendono uno dei centrocampisti più osservati in tutto il mondo calcistico.

A favorire l'entusiasmo dei tifosi madrileni ci sarebbero state anche alcune dichiarazioni del giocatore a proposito della città di Madrid:"Mi ricorda molto l'Argentina, per il calore della città e delle persone. Madrid è davvero bella". Parole che avrebbero fatto infuriare i tifosi del Chelsea. Tuttavia, il vero ostacolo resta la valutazione da parte della squadra londinese. I Blus infatti, continuano a chiedere una cifra esorbitante per l'ex Benfica e non sembra intenzionata a concedere sconti per una delle sue stelle più importanti.

💣🇦🇷💥Va bombazo amigas y amigos. Enzo Fernández, el objetivo número uno del Real Madrid para reforzar el centro del campo



El jugador del Chelsea, que quiere vestir de blanco, es la petición de Jose Mourinho https://t.co/FSI9I2e2ja una información de @Jigochoa y @jdelriomuradas — MARCA (@marca) June 17, 2026

Le alternative al giocatore argentino

Nonostante Enzo Fernández rappresenti una priorità assoluta, il Real Madrid sta lavorando anche su altri fronti. Tra i nomi che piacciono maggiormente prevale. Il centrocampista del(retrocesso quest'anno) ha attirato l'attenzione di molteplici club grazie alle sue qualità. Il profilo del giocatore viene considerato ideale per affrontare squadre molto chiuse,. La retrocessione del suo Club potrebbe favorire le trattative.

LONDRA,INGHILTERRA - MAGGIO 10: Mateus Fernandes del West Ham United reagisce dopo la mancata occassione durante la partita di Premier League nel match tra West Ham United e Arsenal al London Stadium il 10 Maggio, 2026 in Londra, Inghilterra. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Un altro nome sotto osservazione è Ayyoub Bouaddi, uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico. Il giovane giocatore del Lille rappresenterebbe una soluzione diversa rispetto a Enzo Fernández: meno esperienza internazionale, ma grandi margini di crescita e un potenziale che ha rubato l'occhio di tutti.

Il Real Madrid vuole aggiungere un nuovo leader al suo centrocampo e il nome dell'argentino resta la prima scelta. A tal proposito sarebbero stati avviati alcuni discorsi con il suo procuratore Javier Pastore (ex conoscenza del calcio). Vedremo se i Blancos metteranno a segno un altro colpo formidabile.

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