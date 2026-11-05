Vinicius Junior sta attraversando un momento tutt'altro che brillante con la maglia del Real Madrid, con il brasiliano che non sta riuscendo a rispettare le aspettative costruite attorno a sé negli ultimi anni. Nonostante Josè Mourinho continua a difenderlo e mostrare fiducia anche nei momenti più complicati, il numero 7 sembra ancora lontano dal giocatore che ha abituato i tifosi madrileni a giocate capaci di cambiare le partite. A parlare della situazione è stato Samuel Umtiti, ex centrale del Barcellona, intervenuto nella trasmissione "L'After Foot".

Le parole di Umtiti

Il francese non ha usato mezzi termini per sottolineare il momento di Vinicius. Secondo l'ex difensore il calo del brasiliano va avanti da diversi mesi: ". Tutti hanno dei cali, è una cosa normale, ma il suo rendimento è negativo da diversi mesi, anzi forse da diverse stagioni. Si vede che ultimamente non è più brillante come lo era nelle precedenti annate, non fa più paura e questo lo si percepisce in campo".

MADRID, SPAGNA - 21 OTTOBRE: Vinicius Junior del Real Madrid CF osserva la partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid CF e RB Leipzig allo stadio Santiago Bernabeu il 21 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Samuel Umiti ritiene che il numero 7 abbia perso la fiducia e non riesca più a giocare con la sicurezza di qualche anno fa:" Nelle passate stagioni, quando riceveva palla sapevi che poteva farti male. Ti puntava, segnava una raffica di gol e serviva una marea di assist. Sbaglia anche le cose più elementari: il suo ruolo diventa anche un problema per Diomandè. Sappiamo tutti che non è il suo ruolo l'ala destra ma purtroppo può giocare solo in quella posizione perché a sinistra c'è il brasiliano. Sei al Real Madrid e non puoi permetterti queste pause".

🚨🚨 Samuel UMTITI 🇫🇷 EST TRÈS INQUIET POUR VINICIUS JR 🇧🇷 AU REAL MADRID 💔👇 :



🗣️ « Ça me fait de la peine, Vinicius. Ça fait des semaines, des mois, même des saisons qu’il n’est pas forcément au top. (…)



IL FAIT PLUS PEUR. IL FAIT PLUS PEUR DU TOUT. 😳



Soit on rentre dans… pic.twitter.com/JlMiaArlS7 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 5, 2026

La delusione per il pallone d'oro e le critiche di Valdano

Inoltre, secondo l'ex campione del Mondo nel 2018, la mancata vittoria delabbia segnato fortemente il brasiliano: "Da quando, nel 2024, non è riuscito a conquistare il premio come miglior giocatore di quell'anno qualcosa è cambiato.".

MADRID, SPAGNA - 30 AGOSTO: Yan Diomande del Real Madrid stringe la mano a Vinicius Junior del Real Madrid mentre entra in campo come sostituto durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Malaga CF allo stadio Santiago Bernabeu il 30 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Ma le critiche non sono finite qui. Infatti, anche un ex conoscenza del Real Madrid Jorge Valdano, ha dichiarato a Movistar: "Non posso accettare che Mourinho dica che il brasiliano abbia fatto una buona partita. Per un giocatore del suo calibro è troppo poco quello che sta facendo e sta dando alla squadra. Lui dovrebbe fare la differenza, ma in questo momento la sta facendo solo in maniera negativa. Vi dirò di più: se Diomandé continua così difficilmente il numero 7 troverà spazio".