Tra le partite che andranno in scena nella giornata di domani figura anche quella tra il Real Madrid e la Real Sociedad, che ha come allenatore Pellegrino Matarazzo. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione del recupero della prima giornata della Liga Spagnola 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso la meravigliosa cornice dello Stadio Santiago Bernabéu. Nel corso della giornata odierna, il tecnico della squadra basca ha presentato la gara in conferenza stampa.

Real Sociedad, Matarazzo: "Contro il Real Madrid una grande sfida"

L'allenatore statunitense dalle origini italiane, per la precisione dalla provincia di, è alla sua seconda stagione sulla panchina della Real Sociedad. Alla sua prima annata spagnola ha vinto labattendo l'ai calci di rigore. Tuttavia, la squadra basca ha iniziato la nuova edizione della Liga perdendoin casa del Betis Siviglia e domani, contro il Real Madrid, avrà la possibilità di riscattare il passo falso di pochi giorni fa. Oggi, in conferenza stampa, il tecnico ha esordito dando un aggiornamento sulledi: "Entrambi stanno bene e vedremo quanto tempo potranno giocare. Ander ha subito un colpo e ha avvertito del fastidio, ma oggi si è allenato e sta bene".

Walsall, Ingjilterra - 25 luglio 2026: Pellegrino Matarazzo, allenatore della Real Sociedad, osserva durante l'amichevole tra Wolverhampton Wanderers e Real Sociedad al Pallet-Track Bescot Stadium. (Foto di David Rogers/Getty Images)

Per quanto riguarda la formazione titolare, lo statunitense ha preferito non dichiarare nulla. In seguito, Matarazzo ha speso qualche parola sul Real Madrid e la partita di domani: "Si tratta di una squadra d'alto livello che ha fatto acquisti importanti allenatore compreso. Sono molto organizzati e sanno esattamente quel che devono fare quando attaccano. Sarà una sfida difficile, ma abbiamo le nostre possibilità. Domani sarà una grande sfida e noi vogliamo competere e dare il massimo per poter tornare ai livelli di tanti anni fa. Sono concentrato su domani e non vediamo l'ora di scendere in campo".