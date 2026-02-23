Nel weekend calcistico terminato con gli incontri di ieri, ha trovato spazio anche lo sfortunato episodio che ha visto come protagonista Álvaro Odriozola, calciatore della Real Sociedad. La sua squadra, infatti, ha giocato sabato in Liga e ha ottenuto un punto avendo pareggiato 3-3 in casa contro il Real Oviedo. Lo spagnolo ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 53, ma la sua partita è durata soltanto tre minuti. A causa di un infortunio, infatti, il giocatore ha lasciato il campo e gli esami medici effettuati hanno evidenziato che l'ex Fiorentina ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Di conseguenza, il classe 1995 ha terminato in anticipo la sua stagione.
Infortunio
Real Sociedad, rottura del legamento crociato per Odriozola: stagione finita per l’ex Fiorentina
Real Sociedad, stagione finita per Odriozola a causa della rottura del legamento crociato—
Nella giornata di sabato, presso lo Stadio Municipale di Anoeta, la Real Sociedad allenata dallo statunitense Pellegrino Matarazzo ha ospitato il Real Oviedo. Al termine della gara, i due club hanno pareggiato 3-3. Dopo l'iniziale vantaggio della squadra ospite con la doppietta di Federico Viñas, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Óskarsson e la rete di Caleta-Car ma, nel secondo degli otto minuti di recupero, l'ex Villarreal e Manchester United Eric Bailly ha segnato la rete del pareggio. Oltre a non aver conquistato la vittoria davanti al proprio pubblico, i biancoblù devono fare i conti anche con l'infortunio di Odriozola.
Il classe 1995 che, durante la sua carriera, ha giocato anche per il Real Madrid ed il Bayern Monaco ha fatto il suo ingresso in campo al 53' del match di sabato. Tuttavia, dopo soli tre minuti di gioco, il terzino ha dovuto lasciare il campo in anticipo a causa di un problema al ginocchio. Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che Odriozola ha sostenuto gli esami medici, i quali hanno dato il peggiore degli esiti: la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Di conseguenza, la stagione nel calciatore è terminata in anticipo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA