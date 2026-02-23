Nel weekend calcistico terminato con gli incontri di ieri, ha trovato spazio anche lo sfortunato episodio che ha visto come protagonista Álvaro Odriozola, calciatore della Real Sociedad. La sua squadra, infatti, ha giocato sabato in Liga e ha ottenuto un punto avendo pareggiato 3-3 in casa contro il Real Oviedo. Lo spagnolo ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 53, ma la sua partita è durata soltanto tre minuti. A causa di un infortunio, infatti, il giocatore ha lasciato il campo e gli esami medici effettuati hanno evidenziato che l'ex Fiorentina ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Di conseguenza, il classe 1995 ha terminato in anticipo la sua stagione.