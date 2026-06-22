Declan Rice è tornato a parlare di uno dei temi più discussi del calcio moderno: il fitto calendario di partite. il centrocampista dell'Arsenal, ora impegnato ai Mondiali con la maglia dell'Inghilterra, ha spiegato di essere alle prese da mesi con un problema fisico e ha definito "folle" e "osceno" il numero di partite giocate quest'anno.

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Declan Rice alle prese con un problema al bicipite femorale

Intervenuto a ITV, nell'intervista riportata dal quotidiano inglese Telegraph,ha dapprima spiegato il motivo della sua sostituzione al '72 minuto del match contro laraccontando di essere alle prese da tempo con un problema al bicipite femorale: "La sostituzione da parte di? È stata una decisione intelligente. Sentivo un leggero dolore neuropatico al bicipite femorale, che mi accompagnava da molto tempo, da dopo Natale con l'".

LONDRA, INGHILTERRA - 10 MAGGIO: Declan Rice dell'Arsenal applaude i tifosi prima della partita di Premier League tra West Ham United e Arsenal al London Stadium il 10 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Continuando, il centrocampista ha poi appoggiato la decisione del proprio commissario tecnico: "Gli ultimi 20 minuti sono quelli in cui si dà il massimo, quelli in cui si sente davvero il proprio corpo spingere al massimo. E penso che (la sostituzione, ndr) sia stata una decisione intelligente perché negli ultimi giorni mi sentivo davvero, davvero meglio (rispetto ai giorni in cui l'infortunio si faceva più sentire, ndr)".

🚨 Declan Rice: “It’s an obscene amount of games. The schedule was crazy, but what can we do about it? You can’t sit and complain”.



“We have to just get on with it for the moments like I had winning that Premier League”, told Telegraph. pic.twitter.com/phcgLCVO1S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Le critiche al fitto calendario di partite

Nonostante il problema fisico,ha dichiarato che ci sarà contro ile, soffermandosi proprio sul numero di partite giocate quest'anno, ha dichiarato: "Il calendario delle partite è stato folle, con un numero osceno di partite. Ma cosa possiamo farci? Non si può stare seduti a lamentarsi. Dobbiamo solo andare avanti per vivere momenti come quello che ho vissuto vincendo la. Bisogna andare avanti, ovviamente".

Infine, il calciatore dei Gunners ha poi chiuso il suo intervento con una considerazione positiva: "Sarei disposto a giocare più partite possibili per rivivere quella sensazione (riferita alla vittoria della Premier League, ndr), sapendo anche che alla fine c'è anche la Coppa del Mondo. Sarei disposto a dare il massimo per essere sempre in campo. Quindi sì, sono tante partite, ma alla fine ci riposeremo".

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