Tássio Maia dos Santos, ex calciatore del Botafogo, è morto a seguito delle raffiche di vento che hanno colpito alcune zone di Rio de Janeiro. L'ex attaccante ha perso la vita a seguito del crollo di un muro. Insieme a lui anche Vandré Cordeiro, amico e collega, anch'egli deceduto sul colpo.

Ex calciatore perde la vita

Tassio Dos Santos posa insieme a Quaresma - ph Tassio09/Instagram

Sono settimane complicate dal punto di vista climatico in tutto il mondo. In Brasile, in particolare a Rio de Janeiro, raffiche di vento che hanno toccato i 120km/h hanno causato paura e devastazione in molti quartieri della città. Particolarmente colpita è stata la zona di Santa Teresa, quartiere collinare tra i più belli di Rio. Gli incidenti hanno causato la morte di 5 persone. Tra questi, anche un'ex calciatore del Botafogo, Tássio Maia dos Santos.

L'uomo stava lavorando nella tenuta Mansão Alvite Santa Teresa, una dimosa storica famosa nella zona per ospitare eventi. Anche Vandré era un dipendente nella struttura. Un muro crollato gli ha purtroppo sepolti, causando la morte immediata di entrambi gli uomini. L'ex calciatore aveva iniziato a lavorare nella mansione dopo la fine della sua carriera da professionista, nel 2019.

Il messaggio del Botafogo

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Il Botafogo, uno dei 27 club nei quali ha militato Dos Santos, ha espresso un messaggio di cordoglio sui proprio canali social. Nel postsi può leggere: ", che ha indossato la nostra maglia nel 2015, all'età di 41 anni". Il messaggio continua: "Tassio è stata vittima del crollo di un muro durante la forte tempesta di vento che ha colpito Rio de Janeiro questo mercoledì".

E poi delle parole di vicinanza a famigliari ed amici dell'ex attaccante. "In questo momento di dolore, il club porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Tassio. Riposa in pace".