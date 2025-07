L’esperienza dell’ex Aston Villa in Turchia, rischia di finire prima del previsto

Federico Grimaldi 17 luglio 2025 (modifica il 17 luglio 2025 | 11:53)

Non inizia nel migliore dei modi, l’esperienza turca di Duran. L’attaccante colombiano, ex Aston Villa e Al Nassr, è passato al Fenerbahce in questa sessione di mercato, per una cifra superiore ai 30 milioni. Un colpo importante per la squadra turca, che punta a vincere il titolo a discapito del Galatasaray. Ma le notizie che arrivano dal The Mirror, non sono confortanti. Durán, stando al quotidiano inglese, non si sarebbe presentato al ritiro. Un comportamento che è stato subito condannato da Mourinho: “Non va bene. Ne pagherà le conseguenze”. Una risposta netta e schietta che fa tutt’altro che giovare all’intero ambiente. La stampa del Fenerbahce ha smentito tutto, ma ormai la bomba è stata sganciata.

Durán-Mourinho: è scontro totale — Mourinho lo conosciamo tutti. È un allenatore che sa come prendere i propri giocatori e farli rendere al meglio, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Ma una cosa non sopporta: la mancanza di rispetto. Quello che ha messo in auge Durán è un comportamento al di sopra delle righe, che mette ancora di più in risalto i suoi problemi comportamentali. Nell’Aston Villa era stato più volte rimproverato per alcuni atteggiamenti non consoni allo stile del club e, anche per questa ragione, Emery ha ritenuto che potesse fare a meno del colombiano.

I tanti gol e le ottime prestazioni però, hanno convinto il Fenerbahce a puntare su di lui. Mourinho ha individuato la punta di diamante sul quale puntare tutte le fish per puntare al piatto grosso: la Super Lig. Ma ora sembra tutto in salita. Ora sta al colombiano dimostrare di essere venuto in Turchia per redimersi e non per reiterare un comportamento negativo. E forse solo in quel caso, Mourinho potrà chiudere un occhio.

Ma il club smentisce: “Il giocatore è regolarmente in ritiro” — Dopo le tante voci di una possibile bocciatura da parte di Mourinho nei confronti di Durán, accorgono dichiarazioni che smentiscono tutto. Lo stesso club - infatti - ha tenuto a precisare che il giocatore è regolarmente in ritiro in Portogallo con la squadra e che le parole di Mourinho nei suoi confronti sarebbero infondate. Allarme rientrato, quindi, ma la situazione rimane comunque in stato di allerta. L’obiettivo di Durán sarà quello di convincere tutti i suoi detrattori del fatto che lui sia arrivato in Turchia, non in vacanza, ma per vincere.