La stagione dei River Plate rischia di diventare un vero e proprio fallimento. Dopo il KO contro gli Huracàn, i Millonarios sono scesi al nono posto in classifica. Una posizione che, di fatto, estromette i biancorossi dalla qualificazione ai playoff. Ovviamente c'è ancora tempo per recuperare ma il vero problema sta nel fatto che il cammino verso la fase finale non dipenderà solo dalla squadra di Leonardo Ponzio e quel che è peggio che di questo passo La Banda rischia anche di giocarsi il posto nella prossima Coppa Sudamericana.

River Plate sotto pressione: la stagione rischia di diventare un fallimento

Il rinvio della partita contro il Sarmiento

lascia aperta la possibilità che il River Plate possa ribaltare la situazione con una vittoria a Junín. Tuttavia, il quadro attuale è preoccupante: i Millonarios

sono noni nel Gruppo B

del Torneo di Clausura e, se l'Estudiantes dovesse battere il Gimnasia de Mendoza stasera a La Plata,

scivolerebbe al decimo posto in classifica generale. Di conseguenza,

mancherebbe la qualificazione per la prossima Coppa Sudamericana.

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ha interrotto una rimonta che aveva portato la formazione di Buenos Aires a conquistare nove punti in tre partite. Ma non solo ha fermato lo slancio della squadra sotto la guida del nuovo allenatore Leonardo Ponzio, bensì ha anche

messo i biancorossi nella condizione di non poter commettere più passi falsi.

La sconfitta contro glinell'ultima sfida prima della soste per la Nazionale,

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 APRILE: Juan Fernando Quintero del River Plate reagisce dopo essersi infortunato durante una partita del gruppo H della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra River Plate e Carabobo all'Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​15 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Adesso i Millonarios sono chiamati a vincere le prossime partite ma, come accennato, questo potrebbe anche non bastare. L'obiettivo finale del River Plate è tornare a partecipare alla Copa Libertadores nel 2027, dopo non essere riuscito a qualificarsi per l'edizione in corso. La situazione attuale mostra che c'è ancora un enorme divario tra questa possibilità e la realtà. I biancorossi, dunque, dovranno fare la loro parte e sperare.