Attualmente noni in classifica, i Millonarios rischiano anche di finire fuori dalle posizioni di qualificazione per i tornei continentali nella classifica annuale
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La stagione dei River Plate rischia di diventare un vero e proprio fallimento. Dopo il KO contro gli Huracàn, i Millonarios sono scesi al nono posto in classifica. Una posizione che, di fatto, estromette i biancorossi dalla qualificazione ai playoff. Ovviamente c'è ancora tempo per recuperare ma il vero problema sta nel fatto che il cammino verso la fase finale non dipenderà solo dalla squadra di Leonardo Ponzio e quel che è peggio che di questo passo La Banda rischia anche di giocarsi il posto nella prossima Coppa Sudamericana.
River Plate sotto pressione: la stagione rischia di diventare un fallimentoIl rinvio della partita contro il Sarmiento lascia aperta la possibilità che il River Plate possa ribaltare la situazione con una vittoria a Junín. Tuttavia, il quadro attuale è preoccupante: i Millonarios sono noni nel Gruppo B del Torneo di Clausura e, se l'Estudiantes dovesse battere il Gimnasia de Mendoza stasera a La Plata, scivolerebbe al decimo posto in classifica generale. Di conseguenza, mancherebbe la qualificazione per la prossima Coppa Sudamericana.
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Adesso i Millonarios sono chiamati a vincere le prossime partite ma, come accennato, questo potrebbe anche non bastare. L'obiettivo finale del River Plate è tornare a partecipare alla Copa Libertadores nel 2027, dopo non essere riuscito a qualificarsi per l'edizione in corso. La situazione attuale mostra che c'è ancora un enorme divario tra questa possibilità e la realtà. I biancorossi, dunque, dovranno fare la loro parte e sperare.
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