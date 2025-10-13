I Millonarios KO contro il Sarmiento e il Monumental diventa una bolgia di fischi. Sesta sconfitta nelle ultime sette per la squadra di Gallardo, che fa mea culpa in conferenza stampa.

Mattia Celio Redattore 13 ottobre - 12:32

Il River Plate non sa più vincere e adesso è davvero crisi nera. La squadra di Marcelo Gallardo è uscita sconfitta per 1-0 nella sfida del Monumental contro il Sarmiento, subendo così il quarto ko consecutivo. Il sesto nelle ultime sette partite. E come se non bastasse, i tifosi hanno davvero perso la pazienza tanto da riempire lo stadio al fischio finale con una bordata di fischi.

River Plate, una crisi senza fine: l'autocritica di Gallardo — 6 KO nelle ultime 7 partite. Vetta della classifica sempre più lontana e, in ultimo, forte contestazione di una tifoseria molto delusa. Il River Plate non riesce proprio ad uscire da questa crisi. La sconfitta di ieri contro il Sarmiento, dovuto ad un grave errore di Franco Armani, ha veramente messo nei guai la squadra di Gallardo che adesso si vede costretta non solo a rialzarsi ma anche a placare gli animi di un ambiente già molto agitato. Dall'altro lato, grazie a questo successo i Guerrero hanno raggiunto l'ottavo posto scacciando i fantasmi della retrocessione.

Il primo a prendersi le responsabilità di questa stagione fallimentare è lo stesso tecnico dei Millonarios: "Il gol che abbiamo subito si sarebbero potuti evitare - ha dichiarato nella conferenza stampa post partita - Devo affrontare questo momento con dignità, assumermi la responsabilità di questi cattivi risultati e di conseguenza con ciò continuare a provare. Anche se non stiamo bene, gli obiettivi sono ancora a portata di mano, dovremo fare molti meriti, ma ci sono ancora".

La situazione in classifica vede i biancorossi terzi con 49 punti, sette in meno del Rosario Central e uno in meno del Boca Juniors (entrambi con una partita in meno). Sabato 18, il River tornerà in campo contro il Talleres Cordoba. Una partita delicatissima che ormai rappresenta l'ultima possibilità di riscatto per La Banda.