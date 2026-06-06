A pochi giorni dall'inizio del Mondiale la Spagna è sicura e tranquilla di avere una squadra forte, esperta e giovane allo stesso tempo che è reduce dalla vittoria dell'Europeo del 2024 dove Rodri e Lamine Yamal sono stati tra i principali protagonisti del dominio mostrato dai ragazzi guidati da Luis De la Fuente. In quel torneo il classe 2007 e numero 10 del Barcellona si è dimostrato agli occhi di tutti gli appassionati come il talento più interessante nel panorama calcistico internazionale riuscendo a giocare con una spensieratezza e un'eleganza fuori dal comune per un ragazzino ancora non aveva compiuto 17 anni all'inizio del torneo. Rodri invece era colui che gestiva il ritmo della partita e puliva tutti i palloni sporchi nella sua zona di gioco rendendo più facile il lavoro di tutti i suoi compagni.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

Le parole di Rodri su Lamine Yamal ad AS

Il centrocampista del Manchester City

Caricamento post Instagram...

, vincitore del, ha rilasciato un'intervista al quotidiano, offrendo la sua prospettiva sul futuro del calcio internazionale. Il regista della nazionale spagnola ha sfruttato questa importante vetrina per analizzare presente e futuro della Roja: "Siamo due giocatori spagnoli, uno del presente e uno del futuro. Lui è già una stella, ma è scritto che un giorno vincerà il Pallone d’Oro. È un mostro ma soprattutto un ragazzo eccezionale".Ha infine terminato parlando del suo rapporto con Yamal, sottolineando la persona oltre al giocatore: "Ho un ottimo rapporto con lui. La gente non lo conosce ancora davvero bene, è un ragazzo fantastico con una maturità fuori dal comune. In un certo senso la sua immagine pubblica non corrisponde completamente alla realtà. Ha valori incredibili per la sua età, è molto concentrato e maturo. Non dimentichiamo che ha solo 18 anni. Sono felice di vederlo crescere".

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.