Rodri è certo che il talento del Barcellona e della nazionale spagnola un giorno vincerà il Pallone d'Oro, premio che il centrocampista ha vinto nel 2024.
Yamal prova il filtro dei Mondiali, ma qualcosa va storto...
A pochi giorni dall'inizio del Mondiale la Spagna è sicura e tranquilla di avere una squadra forte, esperta e giovane allo stesso tempo che è reduce dalla vittoria dell'Europeo del 2024 dove Rodri e Lamine Yamal sono stati tra i principali protagonisti del dominio mostrato dai ragazzi guidati da Luis De la Fuente. In quel torneo il classe 2007 e numero 10 del Barcellona si è dimostrato agli occhi di tutti gli appassionati come il talento più interessante nel panorama calcistico internazionale riuscendo a giocare con una spensieratezza e un'eleganza fuori dal comune per un ragazzino ancora non aveva compiuto 17 anni all'inizio del torneo. Rodri invece era colui che gestiva il ritmo della partita e puliva tutti i palloni sporchi nella sua zona di gioco rendendo più facile il lavoro di tutti i suoi compagni.
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Le parole di Rodri su Lamine Yamal ad ASIl centrocampista del Manchester City, vincitore del Pallone d’Oro 2024, ha rilasciato un'intervista al quotidiano AS, offrendo la sua prospettiva sul futuro del calcio internazionale. Il regista della nazionale spagnola ha sfruttato questa importante vetrina per analizzare presente e futuro della Roja: "Siamo due giocatori spagnoli, uno del presente e uno del futuro. Lui è già una stella, ma è scritto che un giorno vincerà il Pallone d’Oro. È un mostro ma soprattutto un ragazzo eccezionale".
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