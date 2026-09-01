Due leggende del calcio brasiliano, Ronaldo il Fenomeno e Roberto Carlos hanno acquistato una squadra di terza serie brasiliana: l'Inter de Limeira, compagine dell'ominima città nello stato di San Paolo. Si tratta di una società storica, fondata nel 1913, e l'intenzione è quella di riportarla ai vertici del calcio brasiliano.

NOTA OFICIAL



INTERNACIONAL APROVA CONSTITUIÇÃO DA SAF E MARCA NOVO CAPÍTULO DE SUA HISTÓRIA



Limeira, 31 de agosto de 2026 — A Associação Atlética Internacional informa que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta segunda-feira (31), foi aprovada a constituição da… pic.twitter.com/g1sn0u3BSf — A.A. Internacional (@interdelimeira) September 1, 2026

Ronaldo e Roberto Carlos investitori: comprano una squadra di terza serie

Non solo ex calciatori, ma anche investitori. Non è raro vedere ex campioni investire le loro risorse finanziare entrando a far parte di un qualche club. magari comprando pacchetti azionari. Questa volta è il turno di due grandi ex del calcio brasiliano: il Fenomeno, Ronaldo, e Roberto Carlos. I due, infatti, fanno parte di unche ha comprato l'80% delle azioni della società calcistica dell'Inter de Limeira. Soprannominata il Gigante de Limeria, questa è una società nata nel 1913 e che è stata molto importante nello stato di San Paolo. Il suo momento di massimo splendore negli anni ottanta quandoe quello di. Gli anni Novanta e poi i Duemila, invece, sono stati duri e hanno visto varie retrocessioni. Attualmente l'Inter de Limeria gioca nella Serie C del Brasile.

Roberto Carlos (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

L'intento del gruppo di investitori è quello di riportare questo club ai massimi vertici del calcio nazionale. La società ha conferamto la riuscita dell'operazione a seguito di una assemble generale che ha approvato l'acquisizione a larga maggioranza. Nasce, quindi, una nuova società calcistica di cui fanno parte anche Ronaldo e Roberto Carlos. E in tale società i nuovi investitori hanno la maggioranza delle azioni, mentre il 20% rimane al club. Secondo alcune indiscrezioni, il progetto potrebbe comportare investimenti per un totale di 454 milioni di reais brasiliani in 10 anni. Gli obiettivi a lungo termine sono grandi: si punta a ricostruire il club sia sul lato sportivo che finanziario e anzitutto riportarlo a giocare il massimo campionato.