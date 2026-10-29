Cristiano Ronaldo non smette di inseguire nuovi traguardi e utilizza anche le critiche per alimentare la propria ambizione. A raccontare questo aspetto del campione portoghese è Rio Ferdinand, suo ex compagno di squadra al Manchester United, che considera l’ossessione per il miglioramento una delle chiavi del suo successo.

Dalla cura della condizione fisica alla voglia di segnare sempre più gol, fino al desiderio di lasciare un segno indelebile nella storia del calcio, ogni dettaglio contribuisce alla sua mentalità vincente. Un atteggiamento che continua a guidarlo anche a 41 anni, mentre insegue l’incredibile traguardo dei 1.000 gol in carriera.

Rio Ferdinand: "Cristiano Ronaldo è ossessionato, usa le critiche come carburante"

Nel corso del programma Sports Breakfast Show, Ferdinand ha descritto la mentalità di Ronaldo, sottolineando quanto il portoghese sia attento a ciò che viene detto su di lui: "È ossessionato da tutto questo. Se qualcuno dice qualcosa di fuori luogo sul suo conto, lui lo viene a sapere e la cosa lo colpisce. Cerca quei commenti, ci riflette a fondo e li trasforma in carburante per andare avanti, anche quando le persone usano quelle parole negative per attaccarlo".

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 28 AGOSTO: Cristiano Ronaldo, dell'Al Nassr FC, festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Taawoun, disputata all'Al Awwal Park il 28 agosto 2026 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

L'ex Manchester United ha poi sottolineato come questa mentalità sia una parte fondamentale del carattere di Ronaldo e possa rappresentare un esempio per le nuove generazioni: "Cristiano non sarebbe quello che è senza questa sua caratteristica e senza la tendenza a reagire continuamente a ogni critica e a tutta la negatività che lo circonda. Sa sfruttare questo aspetto a proprio vantaggio e credo che ogni giovane calciatore, osservandolo, dovrebbe chiedersi quale sia la strada da seguire per riuscire ad arrivare al successo".

Cristiano Ronaldo thanks the fans after winning the Ballon d'Or of All Time following a monthlong public online vote 👏 🏆



Ronaldo, 41, narrowly finished ahead of Lionel Messi to win the prize presented by France Football. pic.twitter.com/TVYlNLMEb7 — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2026

Ferdinand ha infine evidenziato quali siano gli elementi che lo rendono un esempio per chi sogna di arrivare ai massimi livelli: "Non basta essere grandi calciatori, bisogna trovare qualcosa che ti motivi mentalmente e ti spinga a dare il massimo ogni giorno. Si può parlare di talento e di capacità realizzativa, ma lui è ossessionato dal mantenersi in condizioni fisiche eccellenti, dall'essere il migliore, dal segnare più gol possibile e dal lasciare un'impronta indelebile nel calcio per entrare nella leggenda".