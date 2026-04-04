derbyderbyderby calcio estero Roy Hodgson senza tempo: ritorna al Bristol City dopo 44 anni e vince all’esordio

IL RITORNO

Roy Hodgson senza tempo: ritorna al Bristol City dopo 44 anni e vince all’esordio

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Dopo 44 anni, il tecnico è tornato al Bristol per mettere la sua esperienza a disposizione del club. Sir Roy non ha tradito le aspettative, vittoria all'esordio e successo per il Bristol che mancava da 7 turni.
Francesco Di Chio
Francesco Di Chio

Roy Hodgson ritorna al Bristol City dopo 44 anni, e lo fa nel miglior modo possibile. Il tecnico inglese ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Charlton al rientro in panchina con The Robins - i pettirossi - riportandoli alla vittoria dopo 7 partite.

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LONDRA, INGHILTERRA – 3 APRILE: Roy Hodgson, allenatore del Bristol City, reagisce durante la partita di Sky Bet Championship tra Charlton Athletic e Bristol City al The Valley, il 3 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Jasper Wax/Getty Images)

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Il ritorno di Roy Hodgson

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Roy Hodgson è infinito. Il tecnico 78enne è stato richiamato dal Bristol City dopo 44 anni, per risollevare una stagione che stava prendendo una brutta piega. E il tecnico inglese non ha tradito le aspettative. Al The Valley il Bristol ha conquistato una vittoria di misura - 2 a 1 - in una partita ricca di emozioni, persino per un tecnico navigato come Roy. Come ha raccontato lo stesso tecnico dopo la gara, la sua partita è stata un'altalena di emozioni e di pensieri. "Ci sono stati alcuni momenti di cinque minuti in cui pensavo: 'Questo è fantastico'. E altri in cui mi chiedevo: 'Ma che ci fai qui?'" ha detto sorridendo ai microfoni l'ex allenatore dell'Inter.

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Il rientro dopo due anni di pausa

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Roy Hodgson non pensava di tornare più in panchina dopo l'addio al Crystal Palace, due anni fa. Convincerlo ad uscire dal suo ritiro a Richmond non è stato affatto semplice, e fondamentale è stato l'intervento di Richard Scudamore, ex amministratore delegato della Premier League e ora dirigente del Bristol. Nonostante siano passati soltanto due anni, il calcio inglese è cambiato parecchio in questo periodo. Una differenza fondamentale che il tecnico ha ritrovato è stato "il culto della rimessa laterale lunga".

Il tecnico è stato sorpreso dal vedere quante volte siano state utilizzate le rimesse come arma offensiva, a partire da Harry Clarke che ha lanciato la palla in area da rimessa alcuni istanti dopo il calcio d'inizio. Sempre ai microfoni nella mixed zone il tecnico ha dichiarato: "L’avevo visto solo negli anni ’80, quando giocavamo contro il Wimbledon". A 78 anni Hodgson continua a sfidare il tempo: 44 anni dopo la sua prima avventura con il Bristol City, il tecnico inglese è tornato con una vittoria e la sensazione che la sua esperienza possa fare ancora la differenza.

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