Antonio Rudiger si racconta senza filtri. Il difensore tedesco, che a settembre ha annunciato il ritiro dalla Nazionale dopo 86 presenze, ha parlato del momento del Real Madrid in un'intervista a The Athletic. Due stagioni senza trofei importanti, diversi cambi in panchina e uno spogliatoio tutt'altro che semplice da gestire. Ora, però, a guidare i Blancos c'è Mourinho. Un ritorno che Rudiger aspettava da tempo, dopo le tante occasioni in cui i due erano stati vicini a lavorare insieme. E il rapporto tra loro è già speciale: “Ci sono state molte occasioni in cui Mourinho mi ha voluto. Anche quando era al Tottenham e io giocavo poco al Chelsea. C'è una storia tra noi e finalmente, a 33 anni, ci siamo trovati”.

Il rapporto con Mourinho e le difficoltà del Real Madrid

Il difensore non nasconde quanto sia complicato vivere certe stagioni a. “Due anni senza vittorie al Real Madrid. È terribile”, ha ammesso, riferendosi alle ultime due annate senza grandi trofei. Un periodo complicato, segnato anche dall'esonero die dal successivo passaggio diin panchina.haentrambi, riconoscendo le difficoltà incontrate dai tecnici. Poi è arrivato, chiamato da Florentino Perez per riportare il club ai vertici. “Non direi che abbia apportato molti cambiamenti. Ha trovato una squadra ben equilibrata. Sa come costruire una squadra vincente, ed è quello che ha ora. Non importa chi gioca titolare e chi entra dalla panchina”. Il tedesco ha raccontato anche il lato piùdello Special One: “Fa battute, ma solo nello spogliatoio. Quando arriva la mattina, ha sempre una storia da raccontare. Ma in campo, niente scherzi”.

SANTANDER, SPAGNA - 1° NOVEMBRE: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, osserva durante la partita della LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e Real Madrid, disputata allo stadio El Sardinero il 1° novembre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Rudiger: “Al Real Madrid ci sono sempre grandi personalità”. Il futuro è ancora da scrivere

ha parlato anche delle tensioni che caratterizzano lo spogliatoio del. Le critiche dei tifosi, i fischi a Vinicius e le difficoltà nel gestire una squadra piena di campioni. “Questa è la storia del Real Madrid. È sempre stato un gruppo di stelle, con grandi personalità. Non è solo un mito, è la realtà”. Il difensore ha preso posizione anche su, respingendo le critiche legate al suo contributo difensivo: “Dovrei forse chiedere a un uomo che in due anni ha segnato più di 80 o 90 gol di fare il mio lavoro? Non ha senso”. Poi il capitolo personale. Dopo tanti problemi fisici,è finalmente tornato a giocare con continuità. Il contratto è in scadenza nel giugno 2027, ma il tedesco non vuole guardare troppo avanti: “La mia situazione è buona. Sono in salute. Gioco con regolarità. Cosa succederà nel 2027? È ancora troppo presto per pensarci. La mia priorità è vincere”.