L'ex Roma ha difeso Mbappé, respingendo le critiche nei suoi confronti
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Antonio Rudiger si racconta senza filtri. Il difensore tedesco, che a settembre ha annunciato il ritiro dalla Nazionale dopo 86 presenze, ha parlato del momento del Real Madrid in un'intervista a The Athletic. Due stagioni senza trofei importanti, diversi cambi in panchina e uno spogliatoio tutt'altro che semplice da gestire. Ora, però, a guidare i Blancos c'è Mourinho. Un ritorno che Rudiger aspettava da tempo, dopo le tante occasioni in cui i due erano stati vicini a lavorare insieme. E il rapporto tra loro è già speciale: “Ci sono state molte occasioni in cui Mourinho mi ha voluto. Anche quando era al Tottenham e io giocavo poco al Chelsea. C'è una storia tra noi e finalmente, a 33 anni, ci siamo trovati”.
Il rapporto con Mourinho e le difficoltà del Real MadridIl difensore non nasconde quanto sia complicato vivere certe stagioni a Madrid. “Due anni senza vittorie al Real Madrid. È terribile”, ha ammesso, riferendosi alle ultime due annate senza grandi trofei. Un periodo complicato, segnato anche dall'esonero di Xabi Alonso e dal successivo passaggio di Arbeloa in panchina. Rudiger ha difeso entrambi, riconoscendo le difficoltà incontrate dai tecnici. Poi è arrivato Mourinho, chiamato da Florentino Perez per riportare il club ai vertici. “Non direi che abbia apportato molti cambiamenti. Ha trovato una squadra ben equilibrata. Sa come costruire una squadra vincente, ed è quello che ha ora. Non importa chi gioca titolare e chi entra dalla panchina”. Il tedesco ha raccontato anche il lato più leggero dello Special One: “Fa battute, ma solo nello spogliatoio. Quando arriva la mattina, ha sempre una storia da raccontare. Ma in campo, niente scherzi”.
Rudiger: “Al Real Madrid ci sono sempre grandi personalità”. Il futuro è ancora da scrivereRudiger ha parlato anche delle tensioni che caratterizzano lo spogliatoio del Real Madrid. Le critiche dei tifosi, i fischi a Vinicius e le difficoltà nel gestire una squadra piena di campioni. “Questa è la storia del Real Madrid. È sempre stato un gruppo di stelle, con grandi personalità. Non è solo un mito, è la realtà”. Il difensore ha preso posizione anche su Mbappé, respingendo le critiche legate al suo contributo difensivo: “Dovrei forse chiedere a un uomo che in due anni ha segnato più di 80 o 90 gol di fare il mio lavoro? Non ha senso”. Poi il capitolo personale. Dopo tanti problemi fisici, Rudiger è finalmente tornato a giocare con continuità. Il contratto è in scadenza nel giugno 2027, ma il tedesco non vuole guardare troppo avanti: “La mia situazione è buona. Sono in salute. Gioco con regolarità. Cosa succederà nel 2027? È ancora troppo presto per pensarci. La mia priorità è vincere”.
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