Opsite alla celebrazione del centenario della Fiorentina, Rui Costa è stato intervistato dai media ufficiali della società viola. L'attuale presidente ha parlato del suo passato a Firenze, del suo presente alla guida del Benfica, e del suo futuro.

Rui Costa e la Fiorentina, una storia d'amore

12 settembre 1998: Rui Costa della Fiorentina esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A contro l'Empoli allo Stadio Comunale di Firenze, Italia.

Credito fotografico obbligatorio: Allsport UK / Allsport.

7 anni in maglia viola, 277 presenze, 51 gol e 32 assist. Tra Rui Costa e la Fiorentina il legame sarà sempre indissolubile. In occasione della festa dei 100 anni della viola - rovinata dal disastroso 3-0 casalingo ad opera del Frosinone - allo stadio era presente anche il portoghese, che attualmente ricopre la carica di presidente del Benfica. L'ex calciatore si è dichiarato emozionatissimo: "Purtroppo non posso venire a Firenze così spesso come vorrei. Questi incontri tra ex compagni di squadra sono sempre bellissimi. È un onore essere qui. Questa squadra, questo club e questa città significheranno sempre molto per me".

Grazie a Firenze, sottolinea Rui Costa, da ragazzo è potuto diventare un uomo. "Sono stati sette anni meravigliosi. Sono arrivato qui da ragazzo e me ne sono andato da uomo, grazie a tutto quello che la città e il club mi hanno dato. Mi commuovo sempre quando torno". Ha poi aggiunto quanto sia rimasto legato ai colori e alla città: "Mi sentivo parte della città. Dico che non mi piace venire a Firenze per non soffrire. Ha un lato bellissimo, ma mi suscita sempre molta nostalgia. Non sapevo se giocavo per la Fiorentina o per Firenze. E questo mi ha segnato molto".

Futuro in Italia?

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Non ho mai nascosto cosa significhi il Benfica

per me. Ho iniziato al Benfica

a otto anni e ora sono il presidente del club; è una bellissima storia di vita. Sono fortunato in questo senso, per i posti in cui ho giocato e in cui ho vissuto".

Ovviamente, non poteva mancare la domanda di rito. Molti tifosi viola sarebbero infatti felicissimo di vederlo tornare, stavolta con un incarico in società. Ma Rui Costa è stato chiaro, nella sua testa c'è solo il Benfica, per ora. "

Il presidente delle aquile ha sottolineato quanto grande sia la responsabilità di essere presidente di uno dei club più prestigiosi al mondo. "Oggi ho un impegno enorme, una responsabilità enorme. Sono il presidente del club più importante del Portogallo, il più grande del Portogallo, uno dei più grandi del mondo. Posso pensare solo a questo e a ciò che devo fare lì. Nient'altro".