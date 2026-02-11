Caos in casa Saint-Etienne dopo quanto accaduto fra l'allenatore della squadra femminile Joseph e l'arbitro della sfida contro il Lione: che cosa è accaduto

Giorgio Trobbiani 11 febbraio - 17:33

Il Saint-Etienne, storico club francese dai colori biancoverdi, ha preso la decisione di sospendere dall'incarico con effetto immediato Sebastien Joseph, allenatore della sua squadra femminile di prima divisione, dopo che questi ha rivolto insulti gravemente offensivi all’arbitro Cecile Bessiere al termine della sconfitta per 4-0 contro il Lione dell'ultimo weekend, tra l'altro un derby molto sentito per le due società transalpine.

Saint-Etienne, l'allenatore della squadra femminile impazzisce al fischio finale: che cosa è successo — Secondo i rapporti ufficiali, il tecnico di 46 anni, visibilmente infuriato avrebbe rivolto nei confronti del direttore di gara, al termine del match, degli insulti molto pesanti che proprio Celice Bessiere ha poi riportato nel suo report poi comunicato ai vertici federali.

Il club ha comunicato la sospensione e ha annunciato che Joseph è stato convocato per il procedimento disciplinare in vista di un possibile licenziamento per giusta causa. Nell’attesa, l’assistente Tom Bouvier guiderà la squadra agli allenamenti e nelle prossime partite.

Ecco il comunicato del club:

"A seguito delle dichiarazioni rilasciate a un funzionario dopo l'ultima partita dell'Arkema Première Ligue, l'AS Saint-Étienne ha deciso di sospendere Sébastien Joseph, allenatore della sua squadra femminile professionistica, a titolo precauzionale. In attesa dell'esito del procedimento disciplinare, le giocatrici della squadra femminile professionistica saranno allenate da Tom Bouvier, allenatore assistente dalla scorsa estate. L'ASSE ribadisce il suo impegno per un calcio rispettoso e libero dall'odio".

Una chiara e netta presa di posizione della società francese che ha punito il suo allenatore e che ora valuterà il da farsi in base a quelli che saranno gli esiti disciplinari.