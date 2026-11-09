William Saliba ha compiuto un altro passo importante verso il ritorno in prima squadra. Il difensore francese è infatti sceso in campo domenica con l'Arsenal U21 nella sfida di Premier League 2 contro l'Aston Villa, vinta dai Gunners con il punteggio di 5-2. Per Saliba si è trattato di un test particolarmente significativo dopo il lungo periodo lontano dal calcio giocato, con il club che ha scelto di gestire con prudenza il suo percorso di recupero. Il centrale ha iniziato la partita da titolare e ha disputato l'intero primo tempo, prima di essere sostituito all'intervallo. Un dettaglio che aveva immediatamente alimentato qualche interrogativo sulle sue condizioni, ma che è stato chiarito dall'allenatore dell'U21 David Horseman: l'uscita dal campo era stata programmata in anticipo e non è stata provocata da un nuovo problema fisico.

Saliba, 45 minuti e nessun nuovo problema fisico

La partita contro l'Aston Villa rappresentava quindi un passaggio importante nel percorso di rientro di Saliba. Il difensore ha giocato i primi 45 minuti della sfida di, contribuendo alla prestazione dell'Arsenal prima di lasciare il posto a Elijah Upson all'inizio della ripresa. Al momento della sostituzione i Gunners erano avanti 2-1, dopo aver rimontato il vantaggio iniziale dell'Aston Villa. La formazione ufficiale dell'Arsenal conferma la presenza di Saliba nell'undici iniziale e la sua sostituzione al 45'. Il dato più importante, però, riguarda proprio la gestione del minutaggio. Dopo una lunga assenza, l'obiettivo dell'Arsenal era permettere al francese diattraverso una partita competitiva, senza forzare i tempi del rientro.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE: William Saliba dell'Arsenal reagisce dopo la partita di Premier League tra Arsenal e Aston Villa all'Emirates Stadium il 30 dicembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il risultato finale, 5-2 per l'Arsenal U21, passa quindi in secondo piano rispetto alle indicazioni ricevute sul difensore. Saliba ha completato il test previsto e non sono emersi, dalle dichiarazioni successive alla partita, segnali di una ricaduta. La sua presenza con l'U21 arriva inoltre dopo che era già tornato a disposizione della prima squadra in occasione della trasferta di Champions League contro lo Slavia Praga, senza però essere utilizzato da Mikel Arteta.

Le parole di Horseman: "È tutto programmato"

A chiarire definitivamente il motivo della sostituzione è stato David Horseman, allenatore dell'Arsenal U21.e che la decisione di farlo giocare soltanto un tempo era stata presa prima dell'incontro.

"È un professionista straordinario. Sta bene, era tutto programmato, quindi nessuno deve preoccuparsi."

Horseman ha poi sottolineato il comportamento del francese durante tutta la giornata, dalla preparazione della partita fino ai momenti trascorsi in campo. Secondo l'allenatore, Saliba ha mostrato grande professionalità, comunicando con i compagni e dando indicazioni ai giovani dell'Arsenal. Particolarmente apprezzata anche la sua qualità tecnica, con una gestione del pallone capace di alternare costruzione corta e passaggi più lunghi. Il tecnico dell'U21 ha inoltre definito Saliba un difensore di livello mondiale, sottolineando quanto la sua professionalità possa rappresentare un esempio per i giocatori più giovani.

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Per l'Arsenal, dunque, il test contro l'Aston Villa rappresenta un segnale incoraggiante. Saliba ha aggiunto 45 minuti alla propria preparazione dopo il lungo stop e, soprattutto, li ha completati senza che siano stati segnalati nuovi problemi. Il prossimo obiettivo sarà aumentare progressivamente il carico di lavoro durante la pausa internazionale e verificare la sua completa disponibilità per il ritorno della Premier League. Il rientro in prima squadra non deve quindi essere considerato ancora automatico, ma la partita con l'U21 conferma che il percorso procede nella direzione giusta. Per Mikel Arteta, recuperare pienamente uno dei suoi centrali più importanti rappresenterebbe un