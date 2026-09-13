Un gol liberatorio per Santiago Gimenez. Il classe 2001 prova a togliersi di dosso le scorie della recente esperienza infruttuosa al Milan con un calcio di rigore trasformato in Casa Pia-Porto. Per capire se sia tornato il vero "Bebote" occorreranno altre conferme.

Santiago Gimenez ritrova il gol dopo un anno

Non era partito titolare, ma è riuscito comunque. Santiago Gimenez sostituisce un altro ex Milan, André Silva, al 62° minuto e lo fa nel modo migliore possibile. La rete realizzata(la prima con la nuova maglia) è un segnale di ritrovata fiducia da non ignorare affatto. Il Porto aveva già archiviato la pratica, essendo avanti di due reti ormai a partita finita, ma il messicano aveva bisogno di mettersi in mostra. L'attaccante, vale a dire quasi esattamente da un anno, ma non è tutto.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: Santiago Gimenez dell'AC Milan osserva durante la partita di Serie A tra AC Milan e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Per ritrovare una rete dell'ex Milan in campionato occorre risalire addirittura al 9 maggio 2025. Tradotto: nelle 16 gare di Serie A dello scorso anno, Gimenez non ha mai segnato, realizzando soltanto un assist. Con i portoghesi ha già accumulato tre presenze stagionali tra Liga e Champions, ma ancora nessun gettone da titolare. Intanto il suo minutaggio sta crescendo e chissà che l'occasione dal primo minuto non sia dietro l'angolo. I campioni di Portogallo, intanto, continuano il loro percorso a punteggio pieno in campionato, date le 6 vittorie in altrettante gare giocate.

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