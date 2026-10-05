Con la fine della sosta nazionali, saranno molti i campionati a riprendere. Tra essi c'è sicuramente la Saudi Pro League, massima divisione dell'Arabia Saudita. Questa lega ha avuto molto successo negli ultimi 3 anni per via delle ingenti spese fatte per acquistare i migliori calciatori d'Europa. Infatti, il progetto di sviluppo legato al calcio è stato fortemente spinto dai fondi di investimento nazionali, portando squadre come Al-Hilal e Al-Nassr ad essere costantemente nelle news dei quotidiani europei.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 7 SETTEMBRE: Abdulmalik Al-Oyayari, del NEOM SC, controlla il pallone sotto la pressione di Crysencio Summerville, dell'Al Hilal, durante la partita della Saudi Pro League tra Al Hilal e Neom alla Kingdom Arena, il 7 settembre 2026 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

In Arabia Saudita si può contare su stelle del calibro di Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Sergej Milinkovic-Savic, Ivan Toney, Ruben Neves, Ollie Watkins, Crysencio Summerville, Tijani Reijnders e molti altri ancora tra cui l'ex stella dell'Olympique Lione Alexandre Lacazette. Il giocatore francese non gioca per una "big" della SPL come Al-Ahli o Al-Hilal, bensì per il NEOM SC. Questa squadra è salita alla ribalta delle notizie perché fa parte di una città ancora inesistente. Infatti, la megalopoli futuristica di Neom è ancora in costruzione e i dubbi sul progetto cittadino/sportivo stanno aumentando.

A rischio il nuovo stadio del NEOM SC

JUST IN: Saudi Arabia has quietly shelved plans for the $2.5 billion NEOM Stadium planned for the 2034 FIFA World Cup, Reuters has reported exclusively.



The 46,000-seat stadium was designed as part of The Line, the futuristic 160-kilometre development at the heart of NEOM. MEED… pic.twitter.com/X41qSZYatY — Smashi Business (@smashibusiness) October 5, 2026

Il NEOM SC sta disputando un buon campionato finora. Quinto posto a soli -3 dalla vetta e un Lacazette in grande spolvero (in 7 partite). Tuttavia, nelle ultime ore sono spuntati vari rumors sugli ostacoli che si stanno presentando per la costruzione del nuovo stadio. Secondo Reuters, il governo saudita starebbe pensando di accantonare il progetto per l'impianto sportivo, valido soprattutto in vista del Mondiale delTra i motivi di questo momentaneo stop ci sarebbero i ritardi nei lavori e il budget tagliato per la realizzazione. Infatti, l'ambizioso progetto (uno stadio alto) avrebbe richiestodi euro, all'interno della già dispendiosa costruzione della città futuristica (500 miliardi). La guerra inè stato un altro fattore che ha fatto rallentare il progetto, dato il vistoso calo del 3,6% del PIL.