Negli ultimi anni, uno dei campionati ha avuto modo di crescere ed ottenere molta popolarità a livello globale è la Saudi Pro League. Si tratta, infatti, della massima divisione saudita e nella scorsa stagione l'Al-Nassr, in cui gioca una leggenda del calcio come Cristiano Ronaldo, ha conquistato il titolo di Campione dell'Arabia Saudita. La competizione ha raggiunto un livello di popolarità così alto soprattutto grazie agli acquisti fatti dalle squadre più importanti del Paese. Oltre ai già menzionati detentori del campionato, infatti, anche l'Al-Hilal, l'Al-Ahli e l'Al-Ittihad hanno speso un'importante cifra di denaro dato che hanno portato in Arabia Saudita diversi calciatori ed anche allenatori provenienti dai migliori campionati europei. Tuttavia, queste spese hanno portato le quattro big ad avere delle perdite molto importanti.

Più di un miliardo di euro di perdite per le quattro big della Saudi Pro League

Recentemente il CIES Football Observatory, che si occupa distatistiche, dati di mercato, trasferimenti e prestazioni di giocatori in tutto il mondo, ha condotto un'a livello globale che ha visto come protagoniste le quattro grandi squadre dell'Arabia Saudita che abbiamo citato in precedenza. Il centro di ricerca con sede in Svizzera ha rivelato un dato clamoroso che riguarda le big del campionato saudita. Partendo dalla sessione estiva didelfino ad oggi, i club sauditi più importanti hanno fatto registrate unapari ad

Riyadh, Arabia Saudita - 15 settembre 2026: Sergej Milinkovic-Savic dell'Al-Hilal si riscalda durante la partita di AFC Champions League Elite tra Al-Hilal ed Al-Gharafa alla Kingdom Arena. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Al primo posto di questa classifica troviamo l'Al-Hilal. Il club allenato da Simone Inzaghi, in cui giocano ex Serie A come Theo Hernandez e Sergej Milinkovic-Savic, a livello globale ha un passivo complessivo pari a 502 milioni: 315 riguardano la differenza tra acquisti e cessioni; 187 legati alla svalutazione dell'attuale squadra. Tra l'altro, le quattro big della Saudi Pro League occupano le prime sei posizioni di questa classifica mondiale per perdite. L'Al-Nassr è terzo con -229 milioni, l'Al-Ittihad è al quinto posto a quota -175 mln mentre l'Al-Ahli chiude la top six con un passivo di 134 mln. Nelle prime sei posizioni di questa classifica sono presenti due club che militano in Premier League: Manchester United, secondo posto con perdite pari a 405 milioni; Tottenham, quarto con -188 mln.