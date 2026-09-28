La Germania cade ancora e questa volta lo fa davanti al proprio pubblico. La nazionale tedesca è stata battuta 1-0 dalla Grecia nella sfida di Nations League disputata ieri sera ad Augusta, con la rete decisiva firmata da Dimitrios Kourbelis al 74'. Per Jürgen Klopp arriva così la prima sconfitta da commissario tecnico della Germania nel suo secondo incontro sulla panchina della nazionale.

Schweinsteiger attacca la Germania del suo "amico" Klopp

Dopo l'1-1 ottenuto contro l'Olanda nella gara d'esordio, i tedeschi non sono riusciti a trovare il gol contro una Grecia ben organizzata, che ha resistito alle offensive dei padroni di casa e ha poi colpito nella parte finale dell'incontro. Un risultato storico per la nazionale ellenica, alla sua prima vittoria contro la Germania.

Bastian Schweinsteiger: "We're no longer a top team. We're now just an average team. We no longer have players who make the difference. Even Greece have Karetsas, Tzolis, Pavlidis - for me those are players who make the difference. Hopefully Jürgen Klopp manages to develop a team… pic.twitter.com/DZHgUynvrN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2026

La prestazione ha alimentato inevitabilmente le critiche e tra le voci più dure c'è quella di Bastian Schweinsteiger, campione del mondo con la Germania nel 2014 e oggi opinionista televisivo. Al termine della partita, l'ex centrocampista del Bayern Monaco ha espresso una valutazione molto severa sul livello attuale della nazionale: "Non siamo più una top team. Siamo ormai una squadra media. Non abbiamo più giocatori capaci di fare la differenza. Anche la Grecia ha Karetsas, Tzolis e Pavlidis: per me sono giocatori che possono fare la differenza. Spero che Jürgen Klopp riesca a costruire una squadra capace di giocare il calcio di Klopp".

MAINZ, GERMANIA - 31 MAGGIO: La fascia da capitano della nazionale tedesca Joshua Kimmich dopo l'amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena di Magonza, in Germania, il 31 maggio 2026. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Una Grecia che vola, una Germania che...passeggia

Il riferimento ai tre giocatori greci è particolarmente significativo. Schweinsteiger ha indicato Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis ed Evangelos Pavlidis come esempi di calciatori in grado di incidere sulle partite. La Grecia, del resto, ha conquistato i tre punti proprio grazie alla rete di Kourbelis, al termine di una gara nella quale la Germania ha faticato a trasformare il possesso e le occasioni in una concreta superiorità offensiva.

Per Klopp il lavoro da fare è dunque ancora lungo. Dopo due partite di Nations League, il nuovo commissario tecnico non ha ancora trovato la prima vittoria: un pareggio contro l'Olanda e una sconfitta contro la Grecia rappresentano il bilancio iniziale della sua gestione. Le parole di Schweinsteiger fotografano così una Germania chiamata a ritrovare identità, qualità e soprattutto quei giocatori capaci di decidere le partite nei momenti cruciali.