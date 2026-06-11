In seguito all'infortunio di Karl, Nagelsmann ha scelto Assan Ouedraogo, centrocampista del Lipsia, come suo sostituto nella rosa della Germania per il Mondiale. Il ventenne tedesco ha raccontato ai microfoni di Sky Sport Germania il momento della convocazione.

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Germania, la scelta di Nagelsmann: Ouedraogo al posto di Karl

MAGONZA, GERMANIA – 31 MAGGIO: Lennart Karl della Germania viene abbracciato da Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, dopo essere stato sostituito durante la partita amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Magonza, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Lennart Karl ha subito un grave infortunio alla coscia durante un allenamento con la sua nazionale. Nagelsmann, costretto a rinunciare al calciatore del Bayern Monaco, ha scelto di rimpiazzarlo con Assan Ouedraogo. Il giovane centrocampista del Lipsia era in vacanza a Marbella, come ha raccontato a Sky Germania, quando il suo telefono è squillato. Ovviamente la chiamata ha suscitato nel ragazzo "un'esplosione di emozioni".

"Ero sdraiato sulla sdraio, incredibilmente rilassato. Poi è arrivata la chiamata e sono passato da 0 a 180 in un istante". Per capire cosa stava accadendo e non dare troppo nell'occhio, Assan ha deciso di allontanarsi mentre era al telefono col CT: "Sono corso in un angolo per non farmi sentire da nessuno". Il tecnico, consapevole del fatto che il calciatore si trovava in vacanza, gli ha chiesto in maniera diretta: "Sei ubriaco?". Ma il calciatore non è avvezzo all'alcool, nemmeno in vacanza: "Non bevo affatto e ho subito risposto: 'va tutto bene'".

La corsa contro il tempo

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Ovviamente la prima reazione, ha raccontato Assan, è stata avvisare subito la sua famiglia. Essendo i genitori irreperibili, la prima a saperlo è stata sua sorella maggiore, che pensava fosse solo uno scherzo: "La prima persona che ho contattato è stata mia sorella maggiore, ma all'inizio non mi ha creduto". Il calciatore ha ovviamente dovuto interrompere bruscamente le vacanze, e tornare a casa per poi partire, direzione. ". A parte questo, avevo già tutto pronto".

Sebbene in stagione Ouedraogo ha avuto qualche problema fisico, si sente pronto, e sa di poter dare un contributo importante alla Germania. "Sono in forma smagliante. Nonostante gli infortuni, questa è la migliore stagione".

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