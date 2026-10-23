Certo, una trasferta il giovedì sera sul campo dei norvegesi del Lillestrom, per la terza giornata della League Phase di Europa League, non è il contesto più alto in cui si è mai ritrovato Mikel Oyarzabal, fresco campione del mondo da titolarissimo con la Spagna. Però, il basco, con la consueta fascia al braccio, si è regalato e ha regalato una serata storica ai tifosi della Real Sociedad. Nel 0-6 rifilato al Lillestrom, il numero 10 ha fornito tre assist in appena otto minuti, diventando il più veloce a farlo nella seconda competizione europea.

Serata da record

Sul campo artificiale delè andata in scena un'autentica esibizione firmata da. Nel rotondo 0-6 con cui i baschi hanno strapazzato i norvegesi, a prendersi le copertine è stato il capitano della, autore di tre assist in otto minuti. Il primo, con cui ha aperto la gara, è il manifesto del suo essere un centravanti atipico: danza sul pallone e, di esterno mancino, serve sulla parte oppostache la deve solo appoggiare in rete.

MALAGA, SPAIN - OCTOBER 18: Mikel Oyarzabal della Real Sociedad festeggia aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Malaga CF e Real Sociedad allo Stadio La Rosaleda il 18 ottobre 2026 a Malaga, in Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Passano due minuti e aumenta la fattura della qualità: salta il malcapitato avversario con un tunnel all'interno dell'area di rigore ma in posizione defilata e, con un passaggio dai giri giusti, mette nuovamente in porta Sergio Gomez. 360 secondi dopo arpiona delicatamente uno spiovente, alza lo sguardo e regala il terzo assist di serata, questa volta a Sucic.

Caricamento post Instagram...

Le prime gioie della stagione

Durante la passata annata,ha toccato il punto più alto della sua carriera. Non soltanto in termini realizzativi, sono statii gol messi a segno tra, vinta in finale contro l', ma nel miglioramento all'interno del gioco di squadra. Convocato daper ilamericano, Oyarzabal è partito come uno dei tanti e, non di certo, come la stella più luminosa come accade alla. Eppure, con umiltà, sacrificio e tantissima qualità, si è ritagliato un posto fondamentale nello scacchiere della Roja, contribuendo a 6 tra gol e assist, scrivendo in modo forte il suo nome nell'almanacco storico della competizione.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 26: Mikel Oyarzabal della Spagna festeggia aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Spagna al Wembley Stadium il 26 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Questa stagione, invece, è partita decisamente a rilento. Infatti, nonostante il quinto posto in classifica e i 16 punti guadagnati in 9 partite, Oyarzabal ha fatto più fatica del solito a incidere, segnando appena due gol, tra l'altro nell'ultimo turno contro il Malaga, e servendo due assist. Chissà se le tre assistenze servite ieri sera e il conseguente record riusciranno a farlo sbloccare con continuità.