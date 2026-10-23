Tre assist in otto minuti e Lillestrom piegato 0-6: Mikel Oyarzabal continua nel suo straordinario momento di carriera
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Certo, una trasferta il giovedì sera sul campo dei norvegesi del Lillestrom, per la terza giornata della League Phase di Europa League, non è il contesto più alto in cui si è mai ritrovato Mikel Oyarzabal, fresco campione del mondo da titolarissimo con la Spagna. Però, il basco, con la consueta fascia al braccio, si è regalato e ha regalato una serata storica ai tifosi della Real Sociedad. Nel 0-6 rifilato al Lillestrom, il numero 10 ha fornito tre assist in appena otto minuti, diventando il più veloce a farlo nella seconda competizione europea.
Serata da recordSul campo artificiale del Lillestrom è andata in scena un'autentica esibizione firmata da Mikel Oyarzabal. Nel rotondo 0-6 con cui i baschi hanno strapazzato i norvegesi, a prendersi le copertine è stato il capitano della Real Sociedad, autore di tre assist in otto minuti. Il primo, con cui ha aperto la gara, è il manifesto del suo essere un centravanti atipico: danza sul pallone e, di esterno mancino, serve sulla parte opposta Sergio Gomez che la deve solo appoggiare in rete.
Passano due minuti e aumenta la fattura della qualità: salta il malcapitato avversario con un tunnel all'interno dell'area di rigore ma in posizione defilata e, con un passaggio dai giri giusti, mette nuovamente in porta Sergio Gomez. 360 secondi dopo arpiona delicatamente uno spiovente, alza lo sguardo e regala il terzo assist di serata, questa volta a Sucic.
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Le prime gioie della stagioneDurante la passata annata, Oyarzabal ha toccato il punto più alto della sua carriera. Non soltanto in termini realizzativi, sono stati 18 i gol messi a segno tra Liga e Copa del Rey, vinta in finale contro l'Atletico Madrid, ma nel miglioramento all'interno del gioco di squadra. Convocato da Luis de la Fuente per il Mondiale americano, Oyarzabal è partito come uno dei tanti e, non di certo, come la stella più luminosa come accade alla Real Sociedad. Eppure, con umiltà, sacrificio e tantissima qualità, si è ritagliato un posto fondamentale nello scacchiere della Roja, contribuendo a 6 tra gol e assist, scrivendo in modo forte il suo nome nell'almanacco storico della competizione.
Questa stagione, invece, è partita decisamente a rilento. Infatti, nonostante il quinto posto in classifica e i 16 punti guadagnati in 9 partite, Oyarzabal ha fatto più fatica del solito a incidere, segnando appena due gol, tra l'altro nell'ultimo turno contro il Malaga, e servendo due assist. Chissà se le tre assistenze servite ieri sera e il conseguente record riusciranno a farlo sbloccare con continuità.
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