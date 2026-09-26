La curiosità sui precedenti tra le due Nazionali
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Tra le sfide che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte la Serbia e l'Olanda. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del secondo turno del Girone 2 della Lega A della Nations League. L'incontro tra le due Nazionali, che alla prima giornata hanno esordito rispettivamente con una sconfitta contro la Grecia ed un pareggio contro la Germania, avrà inizio alle ore 18:00 presso lo Stadio Rajko Mitić di Belgrado. Da quando porta il nome attuale, la Serbia affronterà per la prima volta gli olandesi. Tuttavia, si può dire che quest'ultimi hanno già affrontato i serbi in tempi in cui la situazione geopolitica era differente.
Serbia, prima volta contro l'Olanda con il nome attualeLa Nazionale Serba come la conosciamo oggi ha fatto il suo esordio vent'anni fa, per la precisione il 16 agosto in una partita vinta 1-3 contro la Repubblica Ceca. Prima di quel giorno, la Serbia faceva parte della Jugoslavia che comprendeva anche gli Stati che oggi sono Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Slovenia. Per poco più di 70 anni, per la precisione dal 1920 fino al 1992, che corrisponde dall'anno della caduta della Jugoslavia, scendeva in campo la Nazionale di calcio di questo Paese. Nella loro storia, gli jugoslavi hanno perso due finali dell'Europeo nel 1960 e nel 1968.
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Gli altri precedentiNel corso della sua storia, l'Olanda ha affrontato la Nazionale Jugoslava nove volte. La prima sfida risale ad un'amichevole disputata il 1° novembre 1967 con gli Oranje che hanno perso 1-2. Nel corso degli anni, le due selezioni hanno giocato contro anche in competizioni ufficiali come l'Europeo del 1976 in occasione della finale per il terzo posto vinta 2-3 dagli olandesi dopo i tempi supplementari, ma anche gli ottavi del Mondiale 1998 con l'Olanda che ha vinto 2-1 grazie ai gol di Davids e Bergkamp.
L'ultima gara tra gli olandesi la Jugoslavia risale ai quarti dell'Europeo del 2000. In quell'occasione gli Oranje, padroni di casa, hanno vinto 6-1 grazie alla tripletta di Patrick Kluivert, la doppietta di Marc Overmars ed all'autorete di Dejan Goveradica. Nel già menzionato Mondiale di vent'anni fa, la Nazionale Olandese allora allenata da Marco van Basten ha esordito battendo la Serbia e Montenegro con la rete di Arjen Robben su assist di Robin van Persie.
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