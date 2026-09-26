Tra le sfide che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte la Serbia e l'Olanda. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del secondo turno del Girone 2 della Lega A della Nations League. L'incontro tra le due Nazionali, che alla prima giornata hanno esordito rispettivamente con una sconfitta contro la Grecia ed un pareggio contro la Germania, avrà inizio alle ore 18:00 presso lo Stadio Rajko Mitić di Belgrado. Da quando porta il nome attuale, la Serbia affronterà per la prima volta gli olandesi. Tuttavia, si può dire che quest'ultimi hanno già affrontato i serbi in tempi in cui la situazione geopolitica era differente.

Serbia, prima volta contro l'Olanda con il nome attuale

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Gli altri precedenti

La Nazionale Serba come la conosciamo oggi ha fatto il suo esordio vent'anni fa, per la precisione ilin una partita vintacontro la. Prima di quel giorno, la Serbia faceva parte dellache comprendeva anche gli Stati che oggi sono. Per poco più di 70 anni, per la precisione dalfino al, che corrisponde dall'anno delladella Jugoslavia, scendeva in campo la Nazionale di calcio di questo Paese. Nella loro storia, gli jugoslavi hanno perso due finali dell'nele nelCon la caduta della Jugoslavia, diversi Paesi e, di conseguenza, Nazionali di calcio sono nati. Quella jugoslava, invece, esisteva ancora ma comprendeva soltanto gli Stati che, al giorno d'oggi, corrispondono a Serbia e Montenegro. Questa nuova nazione è durata fino al, anno in cui il nome ha subito il cambiamento diventando. La Nazionale di calcio, con questo nome, ha giocato ildurante il quale ha affrontato l'. Nello stesso anno, i due Paesi si divisero ed in questo modo è nato il Montenegro. La Serbia, dal canto suo, è considerata l'unica erede di quella Nazionale esistente fino a vent'anni fa.Nel corso della sua storia, l'Olanda ha affrontato la Nazionale Jugoslava nove volte. La prima sfida risale ad un'amichevole disputata ilcon gli Oranje che hanno perso. Nel corso degli anni, le due selezioni hanno giocato contro anche in competizioni ufficiali come l'Europeo delin occasione della finale per ilvintadagli olandesi dopo i tempi supplementari, ma anche gli ottavi del Mondialecon l'Olanda che ha vinto 2-1 grazie ai gol di

Lipsia, Germania - 11 giugno 2006: Arjen Robben dell'Olanda esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita del Girone C del Mondiale 2006 tra Serbia-Montenegro ed Olanda al Zentralstadion. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

L'ultima gara tra gli olandesi la Jugoslavia risale ai quarti dell'Europeo del 2000. In quell'occasione gli Oranje, padroni di casa, hanno vinto 6-1 grazie alla tripletta di Patrick Kluivert, la doppietta di Marc Overmars ed all'autorete di Dejan Goveradica. Nel già menzionato Mondiale di vent'anni fa, la Nazionale Olandese allora allenata da Marco van Basten ha esordito battendo la Serbia e Montenegro con la rete di Arjen Robben su assist di Robin van Persie.